«صحة المنيا»: سلبية تحاليل عينة متوفى بإحدى المستشفيات

أكدت مديرية الصحة بالمنيا، أنه تم أخذ عينة لأحد المرضى المشتبه في إصابته بفيروس كورونا المستجد يوم 31 من شهر مارس الماضي وتوفي بعد ثبوت إيجابية العينة التي تم تحليلها "pcr" بحميات المنيا في الأول من شهر أبريل الجاري وبإعادة تحليل العينة بالمعامل المركزية بوزارة الصحة ثبت سلبيتها.وأضاف البيان، في بيان لها، أن جميع الحالات التي يتم الاشتباه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" يتم سحب عينات منها وفحصها في تحليل pcr بمستشفى حميات المنيا وإذا ثبت إيجابيتها بالإصابة بالفيروس يتم عمل فحص آخر بالمعامل المركزية بوزارة الصحة لنفس السبب.وأوضحت المديرية أن ما تم اتخاذه من إجراءات وقائية مع الحالة والمخالطين لها تأتي للصالح العام لهم وللمجتمع، وبناءً على سلبية العينة تم إنهاء العزل لجميع المخالطين للحالة، ووجهت المديرية الشكر لجميع الجهات المتعاونة في مكافحة هذا الوباء.