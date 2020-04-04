قناة السويس تتكفل بأبناء قرية أبوربيع بعد قرار عزلها

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، عن تكلف الهيئة بالرعاية التامة لأبناء قرية أبوربيع التابعة لمركز ومدينة أبوصوير بالإسماعيلية من وجبات جافة وساخنة معقمة وصحية والتي تم عزلها 14 يوما بعد اكتشاف حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد.وأضاف أن، الهيئة تقوم بأعمال التطهير والتعقيم المتواصلة منذ صباح اليوم بقرية أبوربيع، مشيرا إلى أنه سيتم توفير وتوزيع كافة احتياجات القرية من ناحية الوقاية من مطهرات وقفازات وكمامات.