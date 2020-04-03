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عالم

بدء تسليم أجهزة التنفس الاصطناعى الجديدة بألمانيا الأسبوع المقبل

الجمعة 03/أبريل/2020 - 11:22 م
أجهزة التنفس الاصطناعى
أجهزة التنفس الاصطناعى
وكالات
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يبدأ تسليم أجهزة التنفس الاصطناعى الإضافية التي طلبتها الحكومة الألمانية من عدة جهات؛ لمواجهة أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد خلال الأسبوع المقبل.

وجاء في خطاب أرسلته وزارة الصحة الألمانية اليوم الجمعة إلى نواب حزب ميركل ونواب الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أن الخطة الموضوعة تنص على أن تتضمن "الشريحة الأولى توزيع عدة مئات من هذه الأجهزة على الولايات الألمانية" حتى يوم الاربعاء المقبل.

وأضاف الخطاب أنه من خلال تبكير الحكومة بإصدار تكليف للجهات المعنية للقيام بهذا العمل "تم تأمين حصة من هذه الأجهزة داخل سوق عالمية تبين خلال الفترة الماضية أنه يشهد تنافسا شرسا".

وقال الخطاب إن الوزارة أبرمت عقودا مع العديد من المنتجين لشراء أكثر من 20 ألف جهاز تنفس اصطناعي، ولكن بما أن هذه الأجهزة في معظمها ما تزال في حيز التصنيع "فإنها ستوزع على مدار عدة أشهر".

وأوضح الخطاب ان وزارة الصحة ووزارة المالية تدرسان الآن إجراء بتكليف شركات ألمانية للتحول إلى إنتاج أجهزة الوقاية والأقنعة الطبية ومعاطف الحماية والقفازات الطبية؛ لتحرير إنتاج هذه الأجهزة خلال الأشهر المقبلة من الارتباط بشركات في الخارج، أو توسيع إنتاج الشركات التي تنتجها في ألمانيا الآن بالفعل وربط ذلك بأسعار ثابتة وضمان تسليم كميات محددة منها للحكومة الألمانية.

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