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الجمعة 03 أبريل 2020 الموافق 10 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس وزراء السويد للمواطنين: استعدوا لوفاة الآلاف بكورونا

الجمعة 03/أبريل/2020 - 11:20 م
ستيفان لوفين
ستيفان لوفين
وكالات
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قال رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين اليوم الجمعة إن السويد يجب أن تستعد لوفاة "الآلاف" بمرض "كوفيد-19".

وقال لوفين في مقابلة مع صحيفة "داجنز نيهيتر" السويدية إننا "سنحصي وفيات بالآلاف ويتعين علينا الاستعداد لهذا".

وتتعلق الأزمة التي تواجه البلاد بكل من عدد المواطنين الذين هم في حاجة للرعاية والتداعيات الاقتصادية.

وحذر لوفين من أن جائحة فيروس كورونا سوف تستمر "لأشهر" وليس لأسابيع يجب أن يكون لدينا هذا المنظور وألا نقلل مستوى حذرنا".

وقال إننا "اخترنا استراتيجية لوقف منحى "العدوى" عن الصعود، وألا تكون لدينا هذه الزيادة الكبيرة، قد لا يستطيع نظام الرعاية الصحية التعامل معها"، مضيفا أن "هذا يعني أيضا أننا سيكون لدينا مزيد من المرضى حالتهم بالغة الخطورة ويحتاجون إلى عناية فائقة، وسيكون لدينا الكثير من  الوفيات".
 
وقالت وكالة الصحة العامة إن البلاد وعدد سكانها 10 ملايين شخص، حتى اليوم الجمعة قد سجلت 6 آلاف و78 حالة إصابة بالفيروس و333 حالة وفاة بـ "كوفيد-19".

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