الصحة العالمية: مصر اتخذت إجراءتها الاحترازية فى وقت مناسب

أكد الدكتور عمر أبوالعطا، مسئول برامج الترصد بمكتب منظمة الصحة العالمية بمصر أن القاهرة اتخذت إجراءتها الاحترازية في وقت مناسب، لافتا إلى أن الحكومة تؤدي دورها بشكل جيد.وأوضح أبوالعطا- خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامي رامي رضوان- أن الأسابيع المقبلة ستظهر معدلات انتشار المرض حول العالم، مشيرا إلى أن قراءة البيانات الوبائية حول دول العالم تؤكد إننا لم نصل لذروة الفيروس.وبين أبوالعطا أن هناك دولا تأخرت في الإجراءات الاحترازية لذلك انتشر بها الفيروس، قائلا: "يجب على المجتمع أن يساعد الحكومة لإنجاح خططها في مواجهة كورونا".وتابع: أنه يتم تحديد المنحني الوبائي في كل دولة وفقا لأرقامها الأسبوعية، كل دولة تضع خطتها لمحاربة الوباء مقسمة على مراحل تطبق وفقا للوضع الراهن.وشدد على أنه لا يوجد دليل علمي يثبت أن ارتفاع درجات الحرارة يقتل أو يقلل من انتشار الفيروس، مشيرا إلى أن ارتداء القفازات طوال الوقت يعرض الشخص للخطر والأفضل غسل اليد باستمرار.وأكد مسئول برامج الترصد بمكتب منظمة الصحة العالمية بمصر أنه لم يتم اعتماد أى علاج لكورونا حتى الآن.