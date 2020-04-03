عمرو أديب: «المصريين حاسين إنهم محميين من كورونا» (فيديو)

استنكر الإعلامي عمرو أديب، زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا اليوم.وأضاف «أديب» خلال حلقة برنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»: «نعاني منذ أيام من عدم اهتمام المواطنين، والمصريين لديهم قناعة قوية أنهم لن يصابوا بالفيروس وأن المصري محمي من الإصابة بكورونا».وحذر عمرو أديب من هذه الزيادة بسبب عدم قدرة المستشفيات على مواجهتها في الأيام المقبل، منتقدًا حالة الاطمئنان الزائدة عن اللازم.وتابع: «رأينا اليوم زحاما شديدا في سوق بشتيل بإمبابة وكأن الناس لديهم إحساس بأنهم ضد الكورونا ومحصنين ضد المرض، هي الدولة هتلاحق منين ولا منين».واستطرد: «الناس بتعرض حياتهم وحياة القريبين منهم للخطر علشان 2 كيلو أوطة ومش عارفين أن فيه مصيبة لو كملنا بالوضع ده، احنا مش مستعدين نشيل جهلكم وعدم وعيكم».