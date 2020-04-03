دعوة فى الكونجرس للإدارة الأمريكية إلى الحد من تصدير المواد الطبية

دعا العضو في مجلس النواب الأمريكي الديمقراطي إيليوت إنجل إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى الحد من تصدير المواد الطبية إلى الخارج في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.ووجه النائب، وهو رئيس لجنة الشئون الخارجية في مجلس النواب، اليوم الجمعة، رسالة إلى نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، دعا فيها إلى الحد من تصدير المواد الطبية.وأضاف النائب أن "هناك تقارير عن المستغلين الذين يحولون توريدات وسائل الحماية الشخصية إلى أصحاب العروض العليا في الخارج، ويأخذونها من أطبائنا وممرضينا والعاملين في الخطوط الأمامية، ويعرضون حياتهم للخطر من أجل تقديم العلاج للأمريكيين".وأكد إنجل في رسالته أن الكونجرس "منح جميع الصلاحيات الضرورية للسلطة التنفيذية للتنظيم في مجال تصدير المعدات".