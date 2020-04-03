نزول ركاب سفينتى زاندام وروتردام السياحيتين في ميناء بفلوريدا

نزل ركاب سفينتي زاندام وروتردام السياحيتين اللتين تحملان مرضى بكوفيد-19، في ميناء مدينة فورت لودرديل في فلوريدا الجمعة حيث رسيتا قبل يوم بعد رفض موانئ عدة في أميركا اللاتينية استقبالهما.وقال ربان سفينة روتردام، باس فان درومل للركاب: "دخلنا التاريخ. بحلول يوم غد، سينتهي كل هذا"، وفق ما ورد في تسجيل أرسله أحد الركاب لوكالة فرانس برس.وأضاف الربان: "أجرى بعضكم رحلة طويلة للعودة إلى منزله"، شاكرا الركاب على صبرهم وتعاونهم.وشكّل مصير السفينتين موضوع مفاوضات شاقة بين الشركة المسيرة لهما والسلطات المحلية في ولاية فلوريدا ووزارة الأمن الداخلي الأميركية وخفر السواحل، انتهت بالسماح لهما بالرسو.ووفق خطة الإنزال، ستنقل حافلات مع مرافقة أمنية محلية 1200 راكب يبدو أنهم في صحة جيدة في اتجاه مطار فورت لودرديل حيث سيستقلون طائرات مخصصة للعودة بهم إلى بلدانهم.وسيبقى 26 راكبا يحملون أعراض الانفلونزا، في الحجر حتى تعافيهم، فيما نقل 14 راكبا يحتاجون رعاية طبية عاجلة إلى مستشفيين.