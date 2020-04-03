«ترامب» يعلن ولايتي نيوهامشاير وإنديانا منطقتي كوارث بسبب «كورونا»

أعلن الرئيس دونالد ترامب ولايتي نيوهامشاير وإنديانا منطقتي كوارث كبرى بسبب تفشي فيروس كورونا "كوفيد- 19".وحسب بيان للبيت الأبيض، اليوم الجمعة، أمر ترامب بتوفير المساعدات الفيدرالية في المناطق المتضررة في الولايتين من جراء تفشي فيروس كورونا الذي بدأ منذ العشرين من يناير الماضي في الولايات المتحدة وما زال مستمرا.وستتم بموجب هذا القرار تغطية التدابير الطارئة التي ستتخذ في المناطق المتضررة وكذلك لبعض المنظمات الخاصة غير الربحية في كل من نيوهامشاير وإنديانا.ومن جهته، عين مدير الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ بوزارة الأمن الداخلي الأمريكي بيت جينور، راسل ويبستر وجيمس جوزيف كمسئولين للتنسيق الفيدرالي لعمليات التعافي في المناطق المتضررة في نيوهامشاير وإنديانا على الترتيب.