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الجمعة 03 أبريل 2020 الموافق 10 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

طبيب فرنسي يعتذر عن اقتراحه تجربة لقاح لعلاج «كورونا» بإفريقيا

الجمعة 03/أبريل/2020 - 11:08 م
كورونا
كورونا
وكالات
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اعتذر طبيب فرنسي، اليوم الجمعة، لاقتراحه إجراء تجارب على لقاح محتمل لـ"كوفيد - 19" في إفريقيا بعد أن أثارت تصريحاته انتقادات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وعرض جون بول ميرا رئيس وحدة العناية المركزة في مستشفى كوشين في باريس هذا الاقتراح يوم الأربعاء خلال مقابلة على قناة تلفزيون "إل سي أي" الفرنسية مع مدير الأبحاث في معهد الصحة الوطني الفرنسي كاميل لوشت.

وجرى النقاش حول لقاح السل "بي سي جي" الذي يتم تجربته في العديد من البلدان الأوروبية وأستراليا لعلاج "كوفيد - 19" الناجم عن فيروس كورونا المستجد.

وتساءل ميرا قائلا "لو استطعت أن أكون مستفزا، ألا يجب علينا إجراء هذه الدراسة في إفريقيا حيث لا توجد أقنعة أو علاج أو رعاية مكثفة بشكل ما بالطريقة التي أجريت بها بعض الدراسات المتعلقة بالإيدز"، مضيفا: "نجرب اللقاح لأننا نعلم أنهم معرضون بشدة للخطر ولا يحمون أنفسهم".

ورد كاميل لوشت قائلا "أنت على حق.. وبالمناسبة، نحن في عملية تفكير بشكل متواز حول إجراء دراسة في إفريقيا.. هذا لا يمنعنا من أن نفكر أيضا في إجراء الدراسة في أوروبا وأستراليا".

وأثارت التعليقات غضبا على وسائل التواصل الاجتماعي.

ونقلت شبكة مستشفيات باريس التي تدير المستشفى التي يعمل بها ميرا عنه قوله "أريد أن أقدم اعتذاري التام لمن تضرروا وصدموا وشعروا بالإهانة من التعليقات التي صرحت بها بفظاظة بشأن اللقاح هذا الأسبوع".

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