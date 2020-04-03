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فن

طرح البرومو الدعائى الأول لمسلسل يسرا الجديد «دهب عيرة»

الجمعة 03/أبريل/2020 - 11:03 م
يسرا
يسرا
حسن أمين
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طرحت الشركة المنتجة لمسلسل النجمة يسرا الجديد والذي يحمل اسم "دهب عيرة" البرومو الدعائي، استعدادا لعرضه خلال موسم شهر رمضان المقبل.

ويواصل صناع وفريق عمل مسلسل "دهب عيرة" تصوير المشاهد المتبقية من العمل بعد أن استأنف المخرج سامح عبد العزيز يوم الأحد الماضي التصوير، بعد انتهاء الإجازة خلال الأيام الماضية بسبب أزمة فيروس كورونا.

ويقوم مخرج العمل سامح عبدالعزيز حاليا تصوير جميع المشاهد الداخلية للمسلسل بأحد الفيلات بمنطقة المعادى.

مسلسل "دهب عيرة" إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تأليف أمين جمال وأحمد عادل، وإخراج سامح عبدالعزيز، ويشارك في بطولته إلى جانب يسرا كل من حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، بيومي فؤاد، وخالد أنور، خالد سرحان، وهنادى مهنى وتيام مصطفى قمر وعدد آخر من الفنانين.

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