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الجمعة 03 أبريل 2020 الموافق 10 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الصحة العالمية» تفتح الباب لاستخدام أوسع للكمامات للحد من «كورونا»

الجمعة 03/أبريل/2020 - 11:02 م
الكمامات
الكمامات
وكالات
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قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إنها لا تزال تعتقد أن استخدام الكمامات الطبية لابد أن يقتصر بشكل أساسي على العاملين في القطاع الطبي.

لكن وفي السياق ذاته، فتحت الباب لاستخدام الكمامات محلية الصنع أو أي غطاء للفم على نطاق أوسع كوسيلة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال الطبيب مايك رايان كبير خبراء الطوارئ في المنظمة للصحفيين: "هناك احتمال في انتقال العدوى عن طريق الجو للفيروس الذي أصاب الآن أكثر من مليون شخص في جميع أنحاء العالم".

وأضاف "لكن العامل الأساسي لا يزال الأشخاص الذين يعتقد أنهم يعانون من أعراض المرض ويقومون بالعطس والسعال مما يؤدي إلى تلوث الأسطح وانتقال العدوى إلى غيرهم من الناس".

وتابع الطبيب مايك رايان قائلا: "لا بد أن نحافظ على الكمامات الطبية من أجل العاملين في الصفوف الأولى لكن فكرة استخدام أي غطاء للفم لمنع السعال أو العطس.. هذه في حد ذاتها ليست فكرة سيئة".

وشدد على أن ذلك لا يغني عن الحاجة لغسل اليدين والتباعد الاجتماعي.

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