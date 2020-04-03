السودان يعلن دخول الربط الكهربائي مع مصر للشبكة القومية

أعلنت وزارة الطاقة والتعدين السودانية دخول الربط الكهربائي المصري رسميا إلى السودان، بطاقة تعادل 60 ميجاوات.وذكرت وزارة الطاقة والتعدين السودانية، في بيان مساء اليوم الجمعة، أن التجربة بدأت عمليا اليوم الجمعة، واكتمل المد للشبكة القومية لتغذية المناطق الشمالية من السودان، مشيرة إلى أن ذلك الربط يأتي في إطار السعي الحثيث لتطوير الإمداد الكهربائي.وأوضحت وزارة الطاقة والتعدين أنها ستستمر في مساعيها علميا وعمليًا في الدراسات والاستشارات المتخصصة لزيادة حجم الطاقة الكهربائية عبر الربط.