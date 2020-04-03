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الجمعة 03 أبريل 2020 الموافق 10 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البيت الأبيض: خضوع المقربين لـ«ترامب» لفحص «كورونا» باستمرار

الجمعة 03/أبريل/2020 - 10:45 م
ترامب
ترامب
وكالات
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أكد البيت الأبيض أن كل الأشخاص الذين سيتواجدون بالقرب من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ونائبه، مايك بينس، سيخضعون لفحوص خاصة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح المتحدث باسم البيت الأبيض، جاريد دير، في تصريح صحفي أدلى به اليوم الجمعة: "اعتبارا من اليوم كل شخص يتوقع أن يتواجد مباشرة بالقرب منهما سيخضع لفحص خاص بعدوى COVID-19، لكشف ما إذا كان مصابا بالفيروس بأعراض مبدئية أو دون أعراض، لتقليص احتمال النقل العشوائي للمرض".

وأفاد دير بأنه من المقرر إجراء نفس الفحص الذي خضع له أمس الخميس ترامب، مؤكدا أنه يمكن الحصول على النتيجة في غضون 15 دقيقة وتم تصميمه من قبل "Abbot Laboratories".

وخضع ترامب حتى الآن لفحصين خاصين بفيروس كورونا المستجد أعطى كل منهما نتائج سلبية، كما تم إجراء فحص مماثل على بينس الذي تبين أيضا أنه غير مصاب.

وسبق أن أكد العلماء أن خطورة هذا الفيروس المستجد تزداد بسبب صعوبة رصده دون فحص خاص نظرا لإمكانية عدم وجود أي أعراض للمرض لدى المصابين به.

فيما قالت بعض التقارير العلمية إن النسبة الحقيقية للمرضى بالفيروس الذين لا يحملون أي أعراض واضحة تفوق عن 50%.

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