إصابة 5 تزاحموا لمشاهدة حريق في سوهاج

أصيب، منذ قليل، 5 أشخاص خلال تزاحمهم لمشاهدة حريق في ضريح الشيخ أبوعمرة بدائرة قسم شرطة جرجا بسوهاج خلال فترة الحظر، ولم يسفر الحريق ذاته عن إصابات. وتم الدفع بـ4 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتمت السيطرة على النيران.تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة جرجا، يفيد ورود بلاغ باندلاع حريق بضريح الشيخ أبوعمرة بمركز جرجا، وتم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء وتمت السيطرة علي الحريق وإخماده.رجحت المعاينة أن يكون سبب الحريق ماسا كهربائيا، وحدث زحام من المواطنين في المنطقة، وتدافع فيما بينهم وتم نقل بعضهم لمستشفى جرجا المركزي.