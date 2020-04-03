الخطوط الجوية العراقية بالقاهرة تؤجل رحلة بغداد

أرجأ مكتب الخطوط الجوية العراقية في القاهرة الرحلة الجوية المقررة من مطار القاهرة إلى بغداد، اليوم، بناء على قرار سلطة الطيران المدني في بغداد بتعليق استقبال الرحلات الجوية حتى إشعار آخر.وذكر بيان لسلطة الطيران المدني العراقي - وزعته السفارة العراقية بالقاهرة في حينه - بأنها أصدرت أمرا عاجلا بتعليق استقبال الرحلات الجوية كافة ‏بدءا من مساء أمس الخميس، وذلك من أجل تهيئة أماكن مناسبة للحجر الصحي للوافدين من المواطنين العراقيين بغية الحفاظ على صحتهم وسلامتهم.وأشارت سلطة الطيران المدني العراقي إلى أنها علقت استقبال الرحلات الجوية؛ لحين إصدار تعليمات أخرى وسيتم الإعلان عنها لاحقا.