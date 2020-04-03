«الأقصر» تكرم 3 أمهات مثاليات بأرمنت

أعلنت نورا عثمان مسئول وحدة تكافؤ الفرص بمحافظة الأقصر عن تكريم عددا من الأمهات المثاليات فى إطار احتفالات عيد الأم، بمركز ومدينة أرمنت جنوب غرب الأقصر برعاية ودعم العميد عبد الله عاشور رئيس المدينة.وأضافت عثمان أنه تم اتخاذ الاحتياطات الاحترازية التي تتخذها الدولة وذلك خلال تكريم ٣ سيدات أمهات لأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة.ويأتي هذا التكريم استكمالًا لما قامت به الوحدة بباقى المراكز والمدن، حيث وصل عدد الأمهات المكرمات على مستوى المحافظة ١٨ أما، شملت جميع المراكز والمدن، بالإضافة إلى تكريم عدد ٤ أمهات بديلات.