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الجمعة 03 أبريل 2020 الموافق 10 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مفوضية اللاجئين: 250 مليون دولار لدعم اللاجئين حول العالم ضد كورونا

الجمعة 03/أبريل/2020 - 10:12 م
اللاجئين
اللاجئين
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أكد بابار بالوش المتحدث باسم المفوضية السامية لشئون اللاجئين، أن المفوضية تعمل مع منظمة الصحة العالمية؛ لضمان وصول اللاجئين إلى التسهيلات الصحية الوقائية من فيروس كورونا، مشيرا إلى أن المفوضية تدعم اللاجئين حول العالم في الفيروس بنحو 250 مليون دولار.

وقال بالوش- في حوار خاص مع قناة النيل للأخبار، عبر الأقمار الصناعية من جنيف - إن المفوضية تعمل مع الحكومات والهيئات المحلية؛ لضمان أن جميع المواطنين بمن فيهم اللاجئون يحصلون على السلامة.

وأوضح أن فيروس كورونا لا يواجه الجانب الصحي فقط ولكنه يواجه المستوى الاقتصادي أيضا، ولهذا علينا أن نواصل دعمنا إلى اللاجئين في أي مكان لأن حياتهم متأثرة بهذا الوباء.

وأشار إلى أن المفوضية تعمل على توفير المياه والمطهرات لمخيمات اللاجئين و"لكنها تمثل تحديا لعالمنا"، لافتا إلى أنه "لدينا كثير من المعدات الطبية والمطهرات في تشاد وإيران ونعمل على ضمان توفيرها للاجئين".

وبين أن المفوضية تعمل على رفع وعي اللاجئين العالقين في تركيا واليونان بشأن الوقاية من الفيروس.

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