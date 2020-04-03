توزيع ألف شنطة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية بمركز أبوتشت بقنا

وزع حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا، من خلال فريق الدعم والإغاثة بتوزيع ١٠٠٠ شنطة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية وأسر العمالة غير المنتظمة بمركز أبوتشت قبل دخول وقت الحظر.وقال أسامة الهواري المنسق العام لمبادرة "اطمن على نفسك وعلى أسرتك" بمحافظة قنا، أن فريق الدعم والإغاثة بمركز أبو تشت برئاسة سعد عبد النظير قام بتوزيع ١٠٠٠ شنطة مواد غذائية وخضروات وفاكهة قبل الحظر للأسر الأولي بالرعاية وأسر العمالة الغير منتظمة ويستكمل الفريق عمله ضمن مبادرة "اطمن على نفسك وعلى أسرتك" لدعم كافة الأسر الأولي بالرعاية والمتضررة جراء جائحة كورونا.ومن جانبه قال محمود سالم أمين الحزب بمركز أبوتشت، أن بداية انطلاق فريق الدعم كانت بمدينة أبوتشت وقرى "نجع الشيخ والسليمات والقارة ونجع الشيخ والرزقة وبخانس" وسيتم الوصول لكافة قرى المركز تباعا.