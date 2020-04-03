رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 03 أبريل 2020 الموافق 10 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

توزيع ألف شنطة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية بمركز أبوتشت بقنا

الجمعة 03/أبريل/2020 - 10:09 م
مستقبل وطن
مستقبل وطن
قنا: إسلام البكري
طباعة
وزع حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا، من خلال فريق الدعم والإغاثة بتوزيع ١٠٠٠ شنطة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية وأسر العمالة غير المنتظمة بمركز أبوتشت قبل دخول وقت الحظر.

وقال أسامة الهواري المنسق العام لمبادرة "اطمن على نفسك وعلى أسرتك" بمحافظة قنا، أن فريق الدعم والإغاثة بمركز أبو تشت برئاسة سعد عبد النظير قام بتوزيع ١٠٠٠ شنطة مواد غذائية وخضروات وفاكهة قبل الحظر للأسر الأولي بالرعاية وأسر العمالة الغير منتظمة ويستكمل الفريق عمله ضمن مبادرة "اطمن على نفسك وعلى أسرتك" لدعم كافة الأسر الأولي بالرعاية والمتضررة جراء جائحة كورونا.

ومن جانبه قال محمود سالم أمين الحزب بمركز أبوتشت، أن بداية انطلاق فريق الدعم كانت بمدينة أبوتشت وقرى "نجع الشيخ والسليمات والقارة ونجع الشيخ والرزقة وبخانس" وسيتم الوصول لكافة قرى المركز تباعا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الإعلام: من الوارد فرض حظر تجول كامل بسبب «كورونا»

الصين: تفشٍ جديد لكورونا ما زال قائما مع زيادة الإصابات الوافدة

الآن.. تسجيل العمالة غير المنتظمة 2020 عبر لينك موقع القوى العاملة manpower.gov.eg

حقيقة نقل متوفى بكورونا لمستشفى المبرة في بورسعيد بسيارة ربع نقل

الصور

image description

قبل الحظر.. حفل زفاف أمام جامعة القاهرة

image description

«الغد» يواصل جهود التطهير ومكافحة كورونا بالدقهلية

image description

نظام ومسئولية في صرف المعاشات

image description

تصنيع الكمامات

image description

استعينوا على كورونا بفيتامين سي

الأكثر قراءة

سبب وفاة أول مصابة بكورونا في «النجيلة» ورفض عائلتها استلام الجثمان

تفاصيل مكالمة سيد عبد الحفيظ مع بديل أحمد فتحي

نائب محافظ الغربية يكشف حقيقة مظاهرات «الهياتم»

إحصائيات كورونا في مصر.. القاهرة في الصدارة بـ175 إصابة

إنفوجراف

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

أيام زمان

أسرار عبدالسلام النابلسي.. تمنى العمل في مهنة غريبة وارتكب جريمة واحدة مرتين

الموسوس الكبير.. هذا الفنان كان يغسل يديه بـ«السبيرتو» بعد كل مصافحة.. «قبل فيروس كورونا»

سر الفستان الأبيض في حياة داليدا.. ولهذا السبب تحمل فستانين في حقيبة يدها دائمًا

تفاصيل فيلم عن قصة حياة أحمد مظهر الحقيقية.. «أحب فتاة ليل في شبابه»

نجم الساعة

أسرار عبدالسلام النابلسي.. تمنى العمل في مهنة غريبة وارتكب جريمة واحدة مرتين

الصحة

جدل أمريكي حول إلزام المواطنين بالكمامات الطبية

FAD: الموافقة على أول اختبار ضد كورونا

ألمانيا تسعى لإجراء اختبارات للكشف عن الأجسام المضادة لكورونا

روسيا تطور اختبارًا جديدًا للكشف عن كورونا

منوعات

ازدهار صناعة النعوش في فرنسا بسبب كورونا

وفاة المغني الأمريكي الشهير بيل ويذرز

علماء: مذنب «بوريسوف» ينشطر إلى قسمين

هنديان يطلقان على توأمهما «كوفيد وكورونا»

مقالات الرأي
صفاء النجار
تدريبات للتعايش مع المفاتيح الكثيرة
ماجد حبته
حرب الكمامات والمعدات الطبية!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالرءوف السجينى.. تمتع بمنزلة مرموقة عند العامَّة والخاصَّة
بسنت حسن
طباخو السم
المزيد

الثقافة

غدًا.. «بالعربي» يحتفل بعيد ميلاد علي الحجار

حمزة قناوي: جريمة سرقة رامونا يحيى لقصائدي لن تسقط بالتقادم

غدًا.. أمسية للأطفال والكبار فى مبادرة «الثقافة بين إيديك» على يوتيوب

أستاذ تاريخ حديث: «الأزاريطة» أول حجر صحى تم بناؤه فى مصر