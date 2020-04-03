غدًا.. «بالعربي» يحتفل بعيد ميلاد علي الحجار

تحتفل حلقة غد السبت، من برنامج التوك شو الإذاعي «بالعربي» والمذاع على راديو صوت العرب، بعيد ميلاد المطرب الكبير علي الحجار، وذلك باستضافة عدد من شركاء نجاحه من صناع الأغنية العربية.ويجري الإذاعي محمد عبدالعزيز، خلال الحلقة، حوارا خاصا مع «الحجار» يستعرض معه فيه محطات مهمة في مسيرته الغنائية بدءا من علاقته بالشاعر صلاح جاهين، وعلاقته بكبار الملحنين، علاوة على أبرز أغاني المسلسلات التي غناها الحجار مما زاد من شهرتها وأسهم في نجاحها.ويقدم «بالعربي» هذه الحلقة الخاصة مع إبداعات نجم الأغنية العربية علي الحجار بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاده الذي يصادف غدا السبت 4 أبريل، وذلك بتقديم حلقة احتفالية يشارك فيها عدد كبير من نجوم التلحين والتأليف الغنائي وشركاء رحلة نجاحه، من بينهم الشعراء: «محمد العسيري، سالم الشهباني، فوزي إبراهيم»، والملحن أحمد حمدي رءوف، والفنان الكبير أحمد عبدالعزيز، والنجم صبري فواز؛ وغيرهم.يشار إلى أن برنامج «بالعربي» يذاع الساعة التاسعة حتى العاشرة والنصف مساء على راديو صوت العرب تردد 106.3fm.