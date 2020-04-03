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الجمعة 03 أبريل 2020 الموافق 10 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«الإفتاء» توضح حكم صيام رمضان في ظل أزمة كورونا

الجمعة 03/أبريل/2020 - 10:04 م
الإفتاء
الإفتاء
رباب الأهواني
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قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي والأكاديمي لمفتي الجمهورية «عندما نتعامل في أمر يمس الواقع نسأل أهل الاختصاص، ولا نقول الحكم الشرعي إلا بعد تصور المسألة من أهل الاختصاص».

وشدد «عاشور» خلال مداخلة مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج «مساء DMC» المذاع على فضائية «دي إم سي» على أن حياة الإنسان مقدمة على العبادات والأديان.

وحول صيام رمضان في حالة استمرار فيروس كورونا، أوضح أن التكليف بالصيام جاء من الله عز وجل بالأخذ بالرخصة، متابعًا: "سننطلق في هذا الأمر بالحفاظ على صحة الإنسان في المقام الأول".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، خروج 15 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 216 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 296 حالة، من ضمنهم الـ 216 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 120 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم 3 أجانب و117 مصريًا، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 8 حالات، بينهم أجنبي و7 مصريين.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 985 حالة من ضمنها 216 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و66 حالة وفاة.

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