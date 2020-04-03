عدد الوفيات بـ«كورونا» في أمريكا يتخطى الـ 6920

أفادت فضائية سكاي نيوز، في نبأ عاجل اليوم الجمعة، بأن عدد الوفيات من جراء فيروس كورونا في الولايات المتحدة يتخطى الـ 6920 وفاة.وذكرت الفضائية في وقت سابق، أن الولايات المتحدة الأمريكية سجلت أكثر من ربع مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد.وأظهر إحصاء لجامعة جونز هوبكنز أمس الخميس أن عدد إصابات جائحة فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم تجاوز المليون مع زيادة حادة في عدد الحالات في الولايات المتحدة وسط استمرار زيادة عدد الوفيات في إيطاليا وإسبانيا.وأودى المرض بحياة ما يفوق 51 ألفا حتى الآن وأعلى عدد وفيات من نصيب إيطاليا تليها إسبانيا ثم الولايات المتحدة.وبلغ عدد الحالات 100 ألف في 55 يوما ثم وصل إلى نصف مليون خلال نحو 76 يوما وتخطى المليون خلال الأيام الثمانية الماضية فحسب، ويتخطى معدل الوفيات العالمي حاليا الخمسة بالمئة من كل الحالات المؤكدة المعروفة.