بسمة وهبة: أحمد منصور حقير وأفاق مدفوع الأجر

شنت الإعلامية بسمة وهبة هجومًا حادًا على مذيع قناة الجزيرة القطرية الإخواني الهارب أحمد منصور، قائلة «أفاق مدفوع الأجر، ويمثل أحقر نموذج ممكن تشوفه في حياتك».وأضافت «بسمة» خلال حلقة «كل يوم» المذاع على شاشة «ON»: «أحمد منصور يعاني حالة فجر مع مصر، والكذب والتدليس والازدواجية، حيث انتقد مصر حينما أرسلت مساعدات لإيطاليا بينما مدح تركيا رغم قيامها بنفس الموقف».وتابعت أن الأزمات كاشفة وفاضحة، ومنذ بداية أزمة كورونا، واتضح أن أفراد جماعة الإخوان لا يفرق معهم مصر وشعبها، مستطردة: «شغالين أكاذيب وشائعات، حيث يوجهون الشتائم لمصر ويمدحون قطر وتركيا، والمعدن الحقيقي للمصريين يظهر وقت الشدة، وعرفنا مين المخلص والخائن ومين الكذاب.. الإخوان ممتلئون بالأكاذيب والغل ضد مصر».