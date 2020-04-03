«طب كفر الشيخ»: 15 من أبنائنا يبدأون عملهم غدا بـ«عزل بطليم»

قال الدكتور محمد عبدالعال، عميد كلية الطب البشري بجامعة كفر الشيخ، أن الكلية شاركت بـ15 طبيبا وطبيبة بمستشفى عزل الحالات الإيجابية المصابة بفيروس كورونا المستجد ببلطيم، في جميع التخصصات الطبية كالأمراض المتوطنة والباطنة والعناية المركزة وغيرهم، يأتي ذلك بالمشاركة مع فريق آخر يتبع مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ.وأضاف عبدالعال، خلال تصريحات لـ"الدستور"، أن الأطباء من المقرر أن يبدأوا عملهم بالمستشفى ظهر غد السبت، موجها رسالة لهم قائلا: "أنتم أنقى فئة ونموذجا يحتذى به للأطباء فأنتم كتيبة الجامعة المشرفة، وسنعمل على تذليل كافة العقبات التي تواجهكم وتوفير كافة مستلزمات الوقاية لسلامتكم، وأهاليكم وبيوتكم أمانة في رقبتنا حتى عودتكم سالمين محققين أهدافكم النبيلة في محاربة الفيروس اللعين".وأوضح عميد كلية الطب، أن الأطباء سيتم عزلهم منزليا فور عودتهم من المستشفى، لمدة 14 يوما، كإجراء احترازي للتأكد من عدم نقل العدوى إليهم، مشيدا بأداء مديرية الشئون الصحية بالمحافظة منذ بدء الأزمة.