طبيب مصرى ببكين: الالتزام سر سيطرة الصين على كورونا (فيديو)

أكد الدكتور رأفت الليثي أحد المصريين المقيمين في الصين، أن التزام الشعب في تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا سر سيطرة بكين على الوباء.وأضاف الليثي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن الشعب الصيني ما زال يرتدي الكمامة رغم انتهاء الوباء في الصين ولن يقوم بخلع الكمامة إلا بعد صدور قرار من جانب السلطات الصينية.وكشف الدكتور رأفت الليثي أحد المصريين المقيمين في الصين، عن أن عددا من الشعوب العربية لم تلتزم بالإجراءات الوقائية التي تتخذها حكومات تلك الدولة، ولذلك يجب اتباع جميع الإجراءات المطلوبة حتى تتم السيطرة على الوباء.وأكد أن الحالات الجديدة تأتي من الخارج ولذلك تم إصدار قرار بعدم استقبال الأجانب حتى لا تحدث إصابات جديدة.