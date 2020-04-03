مدير إدارة الحجر الصحي يكشف تفاصيل نقل العائدين من واشنطن

قال أيمن إمام، مدير عام إدارة الحجر الصحي بوزارة الصحة، إنه يتم تنفيذ الإجراءات المتبعة مع كل العائدين من الخارج وإجراء تحليل سريع لهم، وكل النتائج سلبية تقريبا وبالتحديد العائدين اليوم الجمعة.وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر» أن العائدين بعد خضوعهم للتحليل تم تنفيذ باقي عمليات الفرز والتسجيل ونقلهم لفندق الحجر الصحي.وتابع أنه في البداية يتم تحديد أماكن الحجر الصحي، وبناء عليه يتم تحديد مسار الطائرة ونقطة نزولها في مرسى علم.وأوضح أن الإجراءات المتبعة مع العائدين من الخارج هي لحمايتهم في البداية وحماية أسرهم والدولة المصرية وكل الإجراءات تتم بشفافية ووضوح لكل الناس والإقامة مميزة وجيدة وخمس نجوم، واستعجب جدًا من رفض البعض الخضوع للحجر الصحي في مكان جيد يحافظ على صحته وتتم متابعته طوال الـ 14 يومًا بشكل جيد.