خبير اقتصادي: الأزمة الحالية تظهر الأهمية القصوى للقطاع العام

قال المهندس محمد أبو عقيل، الخبير الاقتصادي، إن القطاع العام تظهر أهميته الكبرى في وقت الأزمات، لافتا إلى أن شركات قطاع الأعمال سواء في الصناعات الدوائية أو المعدنية أو النقل البري ظهرت بقوة خلال أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.وأشار أبو عقيل لـ"الدستور"، إلى أن الصناعات الدوائية في قطاع الأعمال كثفت من إنتاجها للمطهرات والأدوية الخاصة بتقوية الجهاز المناعي مثل فيتامين سي لسد احتياجات السوق ومنع ارتفاع الأسعار، موضحا أن الصناعات المعدنية أعلنت عن توجهها لصناعة أجهزة التنفس الصناعي كما ساهمت القابضة للنقل البري في حل أزمة التنقل بين المحافظات في ظل الحظر القائم.وتعمل وزارة قطاع الأعمال العام على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية بالشركات، وتحديث نظم الإدارة، وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها للمنافسة في الأسواق المحلية.