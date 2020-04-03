بطريرك الموارنة: جهود المسئولين اللبنانيين يجب أن تنصب على معالجة الأزمات

دعا البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، جميع المسئولين اللبنانيين إلى الابتعاد عن السجالات والانتقادات السياسية في هذه المرحلة التي يمر بها لبنان، وأن تنصب جهودهم على معالجة الأزمات المالية والاقتصادية الحادة التي تشهدها البلاد، معربا عن تقديره للمبادرات الفردية التي تقدم المساعدات المجتمعية، بما يساهم في الصمود في مواجهة انتشار فيروس "كورونا".جاء ذلك في كلمة ألقاها بطريرك الموارنة، مساء اليوم، خلال الصلاة اليومية التي يقيمها، من أجل شفاء المصابين بوباء كورونا، من مقر الصرح البطريركي في منطقة بكركي.وقال: "جميع النشاطات التي تقوم بها المؤسسات الاجتماعية والخيرية، محل تقدير كبير، وندائي اليوم لشباب لبنان أن ينخرطوا قدر الإمكان في مبادرات إنسانية واجتماعية، حتى يمكن تجاوز الخراب وحالة الشلل التي يمر بها العالم جراء انتشار فيروس كورونا".