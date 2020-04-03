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الجمعة 03 أبريل 2020 الموافق 10 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس الوزراء الأردني يربط استقالة وزير الزراعة بتزوير التصاريح

الجمعة 03/أبريل/2020 - 09:22 م
عمر الرزاز
عمر الرزاز
وكالات
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ربط رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، استقالة وزير الزراعة، إبراهيم الشحاحدة، بقضية تزوير التصاريح، مؤكدا أن الوزير فتح تحقيقا موسعا بالوزارة لكشف تداعيات هذه القضية.

وفي تصريحات لبرنامج "60 دقيقة" التليفزيوني، اليوم الجمعة، أوضح الرزاز أن وزارة الزراعة سجلت عددا كبيرا من التجاوزات في تزوير التصاريح، وإعطائها لأشخاص لا يستحقونها، مشيرا إلى أن الملف أصبح لدى القضاء وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن الوزير المستقيل بذل جهودا كبيرة في ملف الزراعة بالأردن، وأرسل تقريرا موسعا بالحادثة، أكد فيه وجود تجاوزات في ملف التصاريح بوزارته، وقدم استقالته من باب المسئولية الأخلاقية والأدبية.

وأوردت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، يوم الخميس، أن الشحاحدة قرر الاستقالة من منصبه "التزاما بالمسئولية السياسية والأدبية ونتيجة الأخطاء الإدارية التي حدثت في بعض مديريات الزراعة بالمحافظات".

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