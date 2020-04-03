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الجمعة 03 أبريل 2020 الموافق 10 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

رابط تسجيل العمالة اليومية في إعانة بيت الزكاة والصدقات عبر بوابة الأزهر azhar.eg

الجمعة 03/أبريل/2020 - 09:18 م
أحمد الطيب
أحمد الطيب
أميرة العناني
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يستعرض لكم "الدستور" فى هذا التقرير رابط تسجيل استمارة العمالة اليومية في إعانة صندوق بيت الزكاة والصدقات المصري عبر بوابة الأزهر "azhar.eg" وخطوات التسجيل.

خصص بيت الزكاة والصدقات المصري التابع للأزهر الشريف، استمارة إلكترونية لصرف مساعدات مالية من بيت الزكاة والصدقات المصري، تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، لمواجهة أزمة وباء كورونا للعمالة غير المنتظمة، حيث يتم ملء الاستمارة الموجوده على الموقع، وفي وقت لاحق يتم صرف الإعانات المقررة.

رابط تسجيل استمارة العمالة اليومية في إعانة صندوق بيت الزكاة أضغط هنا


كان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، قرر مضاعفة قيمة الإعانة الشهرية التي يصرفها بيت الزكاة والصدقات المصري لمستحقيها خلال شهري أبريل ومايو 2020.

وأكد فضيلة الإمام الأكبر، أن مضاعفة الإعانة الشهرية خلال تلك الفترة، تأتي لمساعدة المستحقين على تلبية احتياجاتهم في ظل التحديات التي تواجهها البلاد في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، داعيًا القادرين إلى مضاعفة أعمال البر لمساعدة إخوانهم المواطنين، مذكرًا بحديث رسول الله صلي الله عليه وسلم: "واللَّه فِي عَوْنِ العبْدِ مَا كانَ العبْدُ في عَوْن أَخيهِ".

كان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات المصري، مطلع مارس الماضي، كلف اللواء محمد عمرو علي توفيق لطفي، للقيام بعمل الأمين العام لبيت الزكاة والصدقات المصري لمدة عام.

يذكر أن بيت الزكاة والصدقات المصري والذي تأسس في ٩ سبتمبر ٢٠١٤ كهيئة مستقلة، ويخضع لإشراف فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، يهدف إلى تنمية وصرف أموال الزكاة والصدقات والتبرعات والوصايا والهبات والإعانات الخيرية في وجوهها المقررة شرعًا، وفقًا لرؤية علمية تنموية تسعى إلى ترسيخ قيم العطاء والتكافل الاجتماعي؛ لسد الفجوات التنموية، وتقديم الدعم الأمثل لمستحقي الزكاة.

للرابط اضغط هنا

خطوات التسجيل في استمارة إعانة صندوق بيت الزكاة والصدقات 

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