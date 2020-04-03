أبوزيد: مصر لديها إمكانيات تسهل صناعة المستلزمات الطبية

قال مصطفى أبوزيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن فيروس كورونا كشف لنا عن أن هناك أزمة في صناعة المستلزمات الطبية لم نشعر بها، ويستوجب على شركات قطاع الأعمال العام أن تتجه إلى صناعتها.وأضاف أبوزيد لـ"الدستور"، أن حجم الصادرات المصرية في الفترة المقبلة سيرتفع إذا توجهت بعض المصانع لإنتاج مستلزمات طبية لا تختلف عن جودة المستلزمات التي تصنع عالميا، مؤكدا أن الدول الأوروبية تعاني من نقص تلك المنتجات في ظل انتشار فيروس كورونا بها.وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن مصر لديها إمكانيات تسهل صناعة تلك المستلزمات بسهولة وفي مدة زمنية قصيرة، خاصة بعد إطلاق الحكومة حزمة قرارات داعمة لمختلف الصناعات.