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الجمعة 03 أبريل 2020 الموافق 10 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ماليزيا تعيد 4577 من رعاياها العالقين بالخارج

الجمعة 03/أبريل/2020 - 09:02 م
وزارة الخارجية الماليزية
وزارة الخارجية الماليزية
أ ش أ
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أعلنت وزارة الخارجية الماليزية، اليوم الجمعة، عودة 4 آلاف و577 شخصا من رعاياها في الخارج حتى هذه اللحظة إلى أرض الوطن، من خلال عملية الإعادة التي تمولها الحكومة بمساهمات من الأحزاب السياسية والقطاع الخاص والأفراد.

وقال نائب وزير الخارجية الماليزي قمرالدين جعفر- في بيان، أوردته وكالة أنباء (برناما) الماليزية: "لا يزال هناك 3026 ماليزيًّا ما زالوا عالقين في 45 دولة، 1446 منهم في الهند".

وأضاف جعفر أن من بين الدول التي يوجد بها عدد كبير من الماليزيين الذين تقطعت بهم السبل تايلاند "259 شخصا" وأستراليا "152" ونيوزيلندا "149" وباكستان "144" وفيتنام "131" والمملكة العربية السعودية "121" والفلبين "97" وسريلانكا "61" ونيبال "50".

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