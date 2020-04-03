بلغاريا تمدد حالة الطوارئ لوقف انتشار فيروس كورونا

وافق البرلمان البلغاري، اليوم الجمعة، على تمديد حالة الطوارئ لمدة شهر آخر لوقف انتشار فيروس كورونا في الوقت الذي ارتفع فيه عدد حالات الإصابة المؤكدة بالمرض إلى 485 حالة.وكان برلمان الدولة الواقعة على البحر الأسود قد وافق بالإجماع يوم 13 مارس على إعلان حالة الطوارئ حتى يوم 13 أبريل، وأكدت بلغاريا وفاة 14 شخصا بالمرض حتى اليوم.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.