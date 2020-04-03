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الجمعة 03 أبريل 2020 الموافق 10 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

خبراء بـ«أونتاريو الكندية» يتوقعون تسجيل 15 ألف حالة وفاة بـ«كورونا»

الجمعة 03/أبريل/2020 - 08:59 م
كورونا
كورونا
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توقع خبراء الصحة في مقاطعة أونتاريو الكندية، اليوم الجمعة، أن يتسبب فيروس "كوفيد-19" في وفاة ما بين 3 آلاف إلى 15 ألف شخص في المقاطعة خلال فترة الوباء، والتي يمكن أن تستمر عواقبها لمدة تصل إلى عامين.

يأتي ذلك في مؤتمر صحفي عقده مسؤول الصحة في أونتاريو، ماثيو أندرسون، وعميد قسم الصحة العامة بجامعة تورونتو، أدالشتاين براون، والدكتور بيتر دونيلي، الذي يرأس الصحة العامة في أونتاريو.

وقال دونيلي في إشارة إلى إجراءات التباعد الجسدي في المقاطعة: "لو لم نفعل شيئا لربما تكون أونتاريو قد عانت من 100 ألف إصابة". وأضاف "لحسن الحظ، ليس هذا هو الموقف الذي نحن فيه."

وقال دونيلي إنه يفهم أن هذه الأرقام قد تبدو "مخيفة" وبالنسبة للكثيرين "غير مرجحة". لكنه قال: كل عام في أونتاريو، يموت نحو 1350 شخصا بسبب الأنفلونزا الموسمية العادية.. وفي عام سيئ قد يموت 1500 شخص.

وقال "عندما تعتقد أن معدل الوفيات بهذا المرض أعلى بعشر مرات، ونتذكر أنه ليس لدينا لقاح، وليس لدينا علاج محدد... ثم فجأة يصبح الرقم 15 ألف منطقيا ومفهوما تماما".

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