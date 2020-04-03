حسن راتب يكتب: ظاهر «كورونا» وباطنه

منذ ظهور فيروس كورونا الذى يجتاح العالم الآن بلا هوادة خرج علينا البعض بآراء صادمة، مفادها أنه ربما يكون نوعًا من الحروب البيولوجية، التى تقوم بها الدول الكبرى، بينما رأى البعض الآخر أنه مجرد وباء فيروسى يجتاح العالم دون أن يفرق بين دولة وأخرى، وبالطبع فإن القضاء عليه لن يتم إلا بعد التوصل إلى علاج جديد يستطيع محاصرته والقضاء عليه.بعيدًا عن هذا وذاك تبقى التساؤلات وعلامات الاستفهام التى تتزايد يومًا بعد الآخر، وتصبح فى حاجة إلى إجابة واضحة تتجلى فيها الحقيقة التى تتوه بين الظاهر والباطن.فإذا كان فيروس كورونا بكل ظواهره وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية والصحية والنفسية على المجتمع العالمى وعلى الإنسانية جمعاء قد أحدث تغيرات شاملة، وأعاد حسابات دول عظمى، وأعاد حسابات مؤسسات وكيانات ضخمة، فإن هذا الفيروس الخطير ظاهره يدعونا إلى التعامل مع كل المسببات ومع كل الاحتياطات ومع كل النواميس التى فرضها هذا الظاهر الجديد من انتشار العدوى بمعدلات تفوق كل معدلات الفيروسات التى سبقت، وإذا كانت معدلات العدوى بتلك الفيروسات لها معدلات إحصائية مرضية عالمية، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، والتى تؤكد أنه إذا زادت معدلات انتشار العدوى عن واحد صحيح فإنه يصبح وباء، وإذا قلت عن واحد فإنه يمكن السيطرة على هذا المرض، فإن ما حدث فى كورونا يفوق كل المعدلات، حيث وصلت المعدلات لـ٣ ونصف، وهذه المعدلات لم يسبق أن وصلت إليها فى أى فيروس ولا فى أى عدوى مرضية على مر التاريخ وعلى مر البشرية، الأمر الذى يدعونا لأن نتعامل مع هذه الظاهرة على أنها ظاهرة كونية جديدة فى مجال عالم الصحة وعالم انتشار الأمراض والفيروسات.كل الشواهد تؤكد أن هذا الفيروس هو نتاج معملى، والظواهر تقول إنها أخطاء معملية حدثت.. لكن تظل هذه الظاهرة على هذا النحو من الانتشار بهذا الحجم تثير مجموعة من الاستفهامات الظاهرية.. هل هى حرب بيولوجية؟.. وهل هو صراع القوى الاقتصادية العظمى بين الصين وأمريكا، وتدفع ثمن هذا الصراع البشرية كلها؟.. هل هو فعلًا ظاهرة مرضية عالمية، قد تؤدى إلى انحسار العالم والوصول إلى الحالة الكارثية؟ كلها استفهامات تدور فى أذهان البشر، لكن يبقى أن نتعامل مع الظواهر بشىء من المنهج العلمى والأسلوب العلمى، وبشىء من العقل والحكمة والتناول الموضوعى لهذه الظاهرة، ولأن النواميس والقوانين العامة التى تحكم البشرية تجعلنا نأخذ بكل الأسباب.فقد أوجد العالم مجموعة من السيناريوهات فى مواجهة هذا الفيروس الخطير، وأهم هذه السيناريوهات، التى تنقسم إلى ٤ سيناريوهات، يمكن أن يُترك المرض فينتشر، فتحدث المقاومة التلقائية من الإنسان بعد انتشار المرض، ويتحول الجيل الأول إلى الجيل الثانى والجيل الثانى إلى الجيل الثالث، وكل جيل يضعف عن الجيل الذى بعده وينحسر المرض، ويكون عنصر الزمن هو العنصر الفاعل، والمقاومة الذاتية وحكم البقاء هما العنصران الحاكمان فى هذه المسألة، وهذا فى حالة عدم تدخل الإنسان وترك الأمور تسير على طبيعتها، وهذا السيناريو هو أول السيناريوهات، وبعض من تحمس لهذا السيناريو يدّعى أو يظن أنه لا بد أن تترك الأمور ومشاكلها دائمًا يشكل فيها عنصر الزمن وعنصر الوقت الحل، لكن هذا الحل خسائره ضخمه وخسائره عظيمة وقد رفضه العالم.ويبقى الحل الثانى، وهو التدخل للتخفيف من المرض، لكن التخفيف نتيجة معدل انتشار المرض السريع والعالى جدًا بالمتوالية الهندسية جعل التخفيف أيضًا خسائره ضخمة وكبيرة، فلجأ العالم إلى السيناريو الثالث، وهو إخماد هذا المرض.. والحقيقة أن الصين هى أعظم من مارس هذا السيناريو.. سيناريو الإخماد بشكل حاسم وموضوعى. واستطاعت الصين فى مرحلة الإخماد أن تقوم بعزل كامل.. وقد نجحت الصين فى هذا العزل، وأنا أعتقد فى تصورى أن الصين هى أكثر البلاد التى استفادت من فيروس كورونا بعد أن استطاعت أن تحسن اقتصادها بعد انهيار البورصة الصينية وشراء كل الكيانات الاقتصادية التى كانت مملوكة للأوروبيين والأمريكان فى المناطق ذات الطبيعة الاقتصادية الخاصة، بعد أن تدنى سعرها إلى أقصى درجة، وبعد أن كانت أرباح هذه الكيانات الاقتصادية الكبيرة تعود مرة أخرى إلى هذه الكيانات، وهذا ما أوضحناه فى المقال السابق.ويبقى السيناريو المهم، لأن هذا السيناريو يمكن أن تكون له تأثيرات اقتصادية صعبة جدًا نتيجة لكون الإخماد يستغرق فترة زمنية كبيرة ينهار معها الاقتصاد، فإذا انهار الاقتصاد، إذا لم يمت الناس بفيروس كورونا قد يموت الناس جوعًا، وقد تحدث الفوضى العارمة لحب البقاء.. ويحدث الانفلات الأمنى بسبب تفشى الجوع وكثرة أعداد العمالة التى لا تستطيع أن تحقق العائد المجزى لمتطلبات الحياة العادية أو الحد الأدنى من الحياة، وبالطبع قد يؤدى ذلك إلى فوضى اجتماعية ضخمة.ولذلك بين الإخماد والتخفيف وبين مراعاة العوامل الاقتصادية تبقى هذه هى حلقة الاتزان الحقيقية، وتلك إحدى ظواهر هذا الفيروس الخطير، الذى ينبغى أن يتم التعامل معه بشىء من الحكمة وشىء من الموضوعية لإيجاد حلقات اتزان بين متطلبات الحياة ومحاولات القضاء على هذا الفيروس، أو على الأقل التقليل من مخاطره أو التصالح مع حياة بأقل الأضرار، وهذه الأمور تخضع لمعايير وحسابات دقيقة لا بد أن تتم مراعاتها للخروج من هذه الأزمة.هذا هو ظاهر الفيروس، وهذا هو ظاهر تلك الجرثومة التى نواجهها، أما باطن كورونا فهو الحقيقة التى سنتناولها بشىء من التفصيل وبشىء من قراءة الملاحظات والتنبؤ بالمرحلة المقبلة وما يحدث من تغيرات.ومن أهم هذه الظواهر التى تدل على الباطن، أن انتشار هذا الفيروس فى الدول الغنية على عكس النواميس التى تجعل الدول الفقيرة هى المناخ الذى تنتشر فيه مثل هذه الفيروسات ومثل هذه الأمراض نتيجة الجهل والمرض ونتيجة عدم الإمكانيات للمعالجة والتدخل السريع للتخفيف من حدة هذا المرض.إلا أننا فوجئنا بأن هذه الفيروسات انتشرت فى أعتى الدول الغنية، ولعل ما يحدث فى نيويورك وما حدث فى إيطاليا وفرنسا وألمانيا كلها ظواهر تجعل الدول الغنية أكثر الدول تعرضًا لهذا الفيروس، وهذه أول رسالة باطنية، أن هذا الفيروس ليس إلا جندًا من جنود الله، قد أرسله المولى عز وجل ليتجلى باسمه القهار، فهو القاهر فوق عباده، لكى يدرك العالم أن جنود الله كثيرة ولا يعلمها إلا هو، وأنها موجهة إلى أشخاص ودول وكيانات اقتصادية قد تدبرت، وصدقت الآية: (حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الأرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالأمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ).فنجد أن الأمير تشارلز، وهو الذى يعيش فى ملكوت يصاب بالفيروس بينما العامل البسيط وعامل القمامة لا يصيبه الفيروس، كما أن رئيس وزراء بريطانيا أصيب بالفيروس بينما بسطاء المجتمع قد لا يصابون بالفيروس.هذه الحقيقة لها مدلول باطنى، أن هذا الفيروس جاء برسالة إلى البشرية؛ لكى تدرك ضعفها أمام جند الله، أما الباطن الآخر، فإنه حينما ينصرف العباد إلى المادة وتضيع القيم الروحية وتضيع القيم الأخلاقية فى خضم المصالح المحدودة والمطلقة فتصبح المادة هى الغالبة على البشرية، فكأن هذا نوع من التذكرة، ولعل الإنسان يعود إلى ربه وخالقه ويعود إلى حظيرة الإيمان مرة أخرى، فتعود الإنسانية إلى حلقات الاتزان بين المادة والروح، بين القيم والأخلاقيات، وبين المصالح حتى يتحقق التوازن، وحتى تسير البشرية فى الطريق الذى خلقها الله من أجله، وصدق المولى عز وجل، حينما قال: (إِنَّا عَرَضْنَا الأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإِنْسَانُ، إنه كان ظلومًا جهولًا)، فهذا الظلم وهذا الجهل هما اللذان أديا بنا إلى هذا الاختبار وإلى هذا الامتحان، وما يحدث الآن نوع من التمحيص للبشرية والعودة من المادية إلى شىء من الروحانية، وهذا نوع من دروس الباطن التى ينبغى أن تتعلمها البشرية من هذا الفيروس الخطير الذى ينتشر بهذه المعدلات ويذهب إلى هذه الفئات من المجتمع.أيضا من دروس الباطن التى ينبغى أن يدركها الإنسان أن الإنسان مهما أوتى من قوة وعلم وقدرة على تخليق جينات وتخليق مواصفات جديدة للإنسان، وجعله من نفسه متحكمًا فى كل شىء، يبقى ضعيفًا أمام الله عز وجل، ضعيفًا أمام عظمة الخالق والمولى عز وجل، فالدرس كان قاسيًا حينما أغلقت كل دور العبادة، فالمساجد أغلقت أمام المصلين، وما أصعب على الإنسان أن يغلق الحرم المكى الشريف «بيت الله الحرام»، و«الحرم النبوى الشريف» فى المدينة المنورة.. والله إنه لشىء لو تعلمون عظيم.. ثم يقيد الأذان.. فيطلق الأذان بكلمة «ألا صلوا فى بيوتكم، ألا صلوا فى رحالكم».. إنها كلمات تدمى القلوب، فليس أصعب على الإنسان من أن يطرد من رحمة الله، فحينما لا يقبل الله العبادة من العباد، ليس هذا فقط للمساجد، بل للكنائس والبِيع، وهذا أيضًا باطن، ولا بد من العودة إلى الله، وحينما يتجلى المولى عز وجل باسمه القهار، فأسأل الله عز وجل تعالى أن يتجلى باسمه الرحمن، ولا يرفع البلاء إلا الدعاء، فنحن لا بد أن نعود إلى الله عز وجل بالدعاء حتى يرفع الله هذا البلاء.وهذه عودة إلى الله، وهذا شىء أيضًا من بواطن هذا الفيروس الخطير، ورغم أن دروس الباطن متعددة وكثيرة إلا أن الدرس الذى ينبغى أن نتعلمه جميعًا من هذا الفيروس الخطير أن الإنسان حينما يتجه إلى خالقه وإلى بارئه ينبغى أن يتجه إليه ليس بقلبه فحسب وليس بعقله فحسب، لكن يتجه بكليته إلى خالقه وبارئه حتى يرفع الله مقته وغضبه، حينما ينتشر الفساد فى البر والبحر وينتشر الفساد فى هذا العالم تجد هذا الفيروس يأتى لكى يغلق كل بيوت الدعارة التى فى العالم، يغلق كل موائد القمار فى العالم، يغلق كل الملاهى وكل البارات وكل أماكن الترفيه.إنها رسالة واضحة ليت الناس يدركون ويستوعبون هذا الدرس؛ لأنه أحد الدروس العامة والحاكمة، لهذا الفيروس الذى جاء ليعلم البشرية عظمة المولى عز وجل، وهذا الفيروس جند من جنود الله البسيطة التى لا ترى، إلا أنها لا ترقى إلى جنود الله العظيمة التى إن جاءت لا تذر على الأرض الأخضر واليابس، ونسمع الآن من وكالة ناسا أن هناك نيزكًا يقترب من الأرض، وقد يؤثر تأثيرًا بالغًا على جزء كبير من الكرة الأرضية، وقد يهلك ثلث البشر فى هذه الآونة.. إنها عظمة المولى عز وجل، حينما قال: (حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الأرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا).أتمنى وأدعو الله أن يكون الفيروس عبرة لمن لا يعتبر، وأن نعود للمولى عز وجل، وأن نكثر من الدعاء حتى نرفع البلاء، فحينما نكثر الدعاء لا بد أن نلجأ إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهو الرحمة المهداة والسراج المنير، وهو الذى له عند الله منزلة عظيمة وندعو المولى عز وجل بجاهه الكريم أن يرفع مقته وغضبه عنا، وأن ندعو الله عز وجل ليتولانا برحمته، وأن يتجلى باسمه الرحمن، بعد أن تجلى باسمه القهار.. يا رب نعم الرب أنت، وبئس العبد نحن، تب علينا واغفر لنا وارحمنا يا رب وارجعنا إلى حظيرة الإيمان، رجعًا جميلًا وتقبلنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم.. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.