هزة أرضية تضرب مناطق في سوريا

أفادت فضائية سكاي نيوز، اليوم الجمعة، بأن هزة أرضية ضربت مناطق في سوريا قبل قليل، حيث شعر بها عدد من سكان المدن السورية غرب البلاد.وأكد المركز الوطني السوري للرصد الزلزالي أنه رصد هزة أرضية متوسطة القوة بـ 4.7 درجة على مقياس ريختر قبالة السواحل السورية على بعد 65 كم عن مدينة اللاذقية.