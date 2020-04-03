الحرافيش.. نجيب محفوظ يكتب: حين ضربت «الشوطة» مصر

ماذا يحدث بحارتنا؟ليس اليوم كالأمس، ولا كان الأمس كأول أمس. أمر خطير طرأ. من السماء هبط أم من جحيم الأرض انفجر؟ وهل تجرى هذه الشئون بمحض الصدف؟ ومع ذلك فالشمس ما زالت تشرق وتقوم برحلتها اليومية، والليل يتبع النهار، والناس يذهبون ويجيئون والحناجر تشدو بالأناشيد الغامضة.ماذا يحدث بحارتنا؟وجعل يراقب شمس الدين الثمل بالانهماك فى الرضاع ويبتسم، رغم كل شىء فهو يبتسم. وقال:- ميت جديد، ألا تسمعين الصوات؟فتساءلت فلة؟- بيت من يا ترى؟فمد بصره من خلال قضبان النافذة متصنتًا ثم تمتم:- لعله بيت زيدون الدخاخنى!فقالت فلة بقلق:- ما أكثر أموات هذا الأسبوع!- أكثر ممن يموتون عادة فى عام!- وقد يمر العام بلا ميت واحد..ولم تهدأ ثائرة الطارئ الجديد.وكان عاشور ماضيًا بالكارو عندما اعترضه درويش وقال له:- الأقاويل كثيرة، ألم تسمع شيئًا يا عاشور؟- عم تتحدث؟- يتحدثون عن قىء وإسهال مثل الفيضان، ثم ينهار الشخص ويلتهمه الموت..فتمتم عاشور بامتعاض:- ما أكثر ما يقال فى حارتنا!- أمس أصيب زبون عندى بذلك حتى لوث المحل..فرمقه بازدراء فعاد درويش يقول:- حتى بيوت الأعيان لم تسلم، ها هى حرم البنان توفيت صباح اليوم!فقال عاشور وهو يمضى:- إذن فهو غضب الله!تفاقم الأمر واستفحل.دبت فى ممر القرافة حياة جديدة.. يسير فيه النعش وراء النعش. يكتظ بالمشيعين. وأحيانا تتتابع النعوش كالطابور، فى كل بيت نواح، بين ساعة وأخرى يعلن عن ميت جديد. لا يفرق هذا الموت الكاسح بين غنى وفقير، قوى وضعيف، امرأة ورجل، عجوز وطفل، إنه يطارد الخلق بهراوة الفناء. وترامت أخبار مماثلة من الحارات المجاورة فاستحكم الحصار. ولهجت أصوات معوجة بالأوراد والأدعية والاستغاثة بأولياء الله الصالحين.ووقف شيخ الحارة عم حميدو أمام دكانه وضرب الطبلة براحته فهرع الناس إليه من البيوت والحوانيت.وبوجه مكفهر راح يقول:- إنها الشوطة، تجىء لا يدرى أحد من أين، تحصد الأرواح إلا من كتب الله له السلامة..وسيطر الصمت والخوف فتريث قليلًا ثم مضى يقول:- اسمعوا كلمة الحكومة..أنصت الجميع باهتمام، ترى أفى وسع الحكومة دفع البلاء؟!- تجنبوا الزحام!فترامقوا فى ذهول. حياتهم تجرى فى الحارة. والحرافيش يتلاصقون بالليل تحت القبو وفى الخرابات، فكيف يتجنبون الزحام؟ ولكنه قال موضحًا:- تجنبوا القهوة والبوظة والغرز!الفرار من الموت إلى الموت! لشد ما تتجهمنا الحياة!- والنظافة.. النظافة..تطلعت إليه فى سخرية أعين الحرافيش من وجوه متوارية وراء أقنعة من الأتربة المتلبدة.- اغلوا مياه الآبار والقرب قبل استعمالها.. اشربوا عصير الليمون والبصل..ساد الصمت، وظل ظِل الموت ممتدًا فوق الرءوس حتى تساءل صوت:- أهذا كل شىء؟فقال حميدو بنبرة الختام:- اذكروا ربكم وارضوا بقضائه..رجع الناس إلى البيوت والدكاكين أجمعين، وتفرق الحرافيش فى الخرابات وهم يتبادلون الدعابات الساخرة، ولم يتوقف موكب النعوش ساعة واحدة..دفعه القلق إلى الساحة فى جوف الليل، الشتاء يطوى آخر طية فى ردائه، الهواء منعش لين القبضة، النجوم متوارية فوق السحب. فى ظلمة داجية تهادت الأناشيد من التكية فى صرحها الأبدى، لا نغمة رثاء واحدة تنداح بينها. ألم تعلموا يا سادة بما حل بنا؟ أليس عندكم دواء لنا؟ ألم يترام إلى آذانكم نواح الثكالى؟ ألم تشاهدوا النعوش وهى تحمل لصق سوركم؟رنا عاشور إلى شبح البوابة، إلى هامتها المقوسة، بإصرار حتى دار رأسه. تضخمت البوابة وتعملقت حتى غابت هامتها فى السحب. ما هذا يا ربى؟ إنها تتمخض عن حركة بطيئة دون أن تبرح مكانها، تتموج وقد تنقض فى أى لحظة. وشم رائحة غريبة لا تخلو من نفخة ترابية. إنها تتلقى من النجوم أوامر صارمة. جرب عاشور الخوف لأول مرة فى حياته. نهض مرتعدًا، مضى نحو القبو وهو يقول لنفسه إنه الموت. تساءل فى أسى وهو يقترب من مسكنه، لماذا تخاف الموت يا عاشور؟!أشعل المصباح فرأى فلة نائمة، وشمس الدين لا يبدو من الغطاء إلا شعر رأسه. جمالها مستسلم لسطوة النوم، ثغرها مفتر بلا بسمة. منديلها منسحب وخصلات شعرها نافرة. دق الرعب أبواب رغبته الغافية، تمطى نداء مثل لسان من لهب. جن بالشهوة فاندفع بلهوجة المطارد، همس باسمها حتى فتحت عينيها، نظرت إليه منكرة حتى عرفته.. فقهت وقفته ونظرة عينيه فتزحزحت من تحت الغطاء بارزة، وتثاءبت، وابتسمت، وتساءلت:- ماذا دهاك فى الليل؟ولكنه من شدة الانفعال صمت. امتلأ صدره العريض بالعنف والأسى.نام ساعتين.رأى فى وسط الحارة الشيخ عفرة زيدان. هرع نحوه مجذوبًا بالأشواق. كلما تقدم خطوة سبق الشيخ خطوتين. هكذا اخترقا الممر والقرافة نحو الخلاء والجبل، وناداه من أعماقه ولكن الصوت فى حلقه انكتم.واستيقظ فى غاية من القهر.وقال لنفسه إن ليس هذا لغير ما سبب. وفكر طويلًا. وعندما نضح الشباك بلون الفجر تلقى عزمته. ونهض مرحًا بعزمته. أيقظ فلة. بكى شمس الدين. غيرت لفته ودست برفق ثديها الثرى فى ثغره ثم التفت إلى الرجل تعنفه.مسح على شعرها بحنان وقال:- حلمت حلمًا مذهلًا..فقالت محتجة:- لم أشبع من النوم..فقال بجدية غير متوقعة:- علينا أن نهجر الحارة بلا تردد.فرمقته غير مصدقة فعاد يقول:- بلا تردد..فتساءلت مقطبة:- ماذا حلمت يا رجل؟- أبى عفرة أرانى الطريق..- إلى أين؟- إلى الخلاء والجبل!- إنك ولا شك تهذى..- بل رأيت الموت أمس، ورائحته شممت..- وهل الموت يعاند يا عاشور؟فقال وهو يحنى رأسه فى حياء:- الموت حق والمقاومة حق..- ولكنك تهرب!- من الهرب ما هو مقاومة!فتساءلت فى قلق:- وكيف نعيش فى الخلاء؟- الرزق فى الساعدين لا فى المكان.فتنهدت قائلة:- سيضحك الناس من جهلنا!فقال بوجوم:- لقد جفت ينابيع الضحك.فأجهشت فى البكاء فتساءل فى قلق:- هل تتخلين عنى يا فلة؟فقالت وهى تنتحب:- لا أحد لى سواك، سوف أتبعك.اجتمع عاشور بأسرته الأولى، زينب وحسب الله ورزق الله وهبة الله، وباح لهم بحلمه وعزمته، ثم قال:- لا تترددوا فالوقت ثمين:ذهلوا جميعًا وارتسم على وجوههم الرفض. وقالت زينب ساخرة:- ها هى وسيلة جديدة لتجنب الموت!وقال حسب الله:- أرزاقنا هنا، ولا مجال لنا سواه..فقال عاشور غاضبًا:- لنا سواعدنا، ولنا أيضًا الكارو والحمار.فسأله هبة الله:- ألا يوجد الموت فى الخلاء يا أبى.فقال عاشور وهو يزداد غضبًا:- علينا أن نبذل ما فى وسعنا وأن نقدم الدليل للمولى على تعلقنا ببركته.فهتفت زينب:- أفسدت البنت عقلك!فقلب وجهه فى وجوههم وتساءل:- ما قولكم؟فأجابه حسب الله:- عفوًا يا أبى، نحن باقون ولتكن مشيئة الله!هام عاشور فى حزن عميق ثم غادر المكان.رفع شيخ الحارة حميدو رأسه عن مكتبه ليرى عاشور واقفًا أمامه مثل الطود فسأله بحدة:- ماذا تريد يا عاشور؟وقبل أن يجيبه عاشور قال:- حدثنى ابنك حسب الله عمّا عزمت ولله فى خلقه شئون!فقال عاشور بهدوء عجيب:- جئتك لتدعو الناس إليه بنفسك فهم أجدر أن يسمعوا لك!فصاح شيخ الحارة:- أجننت يا عاشور؟.. أتفهم أنت خيرًا من الحكومة؟- ولكن..فقاطعه بحدة:- حذار أن تعطل الأرزاق وتنشر الفوضى..- لقد رأيت الموت والحلم!- هذا هو الجنون بعينه، الموت لا يرى، ونصف الأحلام مصدرها إبليس!- إنى رجل طيب يا معلم حميدو..ألم تذهب يومًا إلى البوظة لتنقذ أبناءك من امرأة، ثم وقعت أنت فى هواها واستأثرت بها لنفسك؟فقال بغضب:- لقد أنقذتها من الشر، ثم إننى لا أبرئ نفسى من الذنوب...فصاح شيخ الحارة:- افعل بنفسك ما تشاء، ولكن لا تغرر به أحدًا وإلا أبلغت عنك القسم..هاجر عاشور فى الفجر، وتحركت به الكارو نحو القبو كما تفعل فى مواسم القرافة. تربعت فوق سطحها المترجرج فلة محتضنة شمس الدين، أمامها بقجة مكتظة، وراءها أجولة من الفول السودانى وبلاليص من الليمون والزيتون المخلل، وزكائب من العيش المقدد. ولما خلصت العربة إلى الساحة، استقبلتها تراتيل آخر الليل وهى تشدو:جز أستان تو ام درجهان بناهى ينستسر مرا بجز أين در حواله كاهى ينستاستمع عاشور إليها بحزن، ثم دعا لحارته بالهداية من أعماق قلبه.واخترق الممر الطويل، ثم شق سبيله بين القبور، قبور لا تكاد تغلق حتى تفتح ثانية، ثم انتهى إلى الخلاء. غمره تيار خفيف بارد، منعش وودود، ولكنه قال:- احبكى الغطاء حولك وحول الولد.فقالت متشكية:- لا حى موجود.- الله موجود.- أين نقف؟- عند سفح الجبل.- هل نتحمل جوه؟- أقوى مما تتحمله التلال، وتوجد ثمة كهوف..- وقطاع الطريق؟!فقال هازئًا:- فليقدم من كتب عليه الهلاك!وراحت الكارو تتقدم والظلام يخف، تذوب الظلمة فى ماء وردى شفاف فتتكشف عوالم فى السماوات والأرض. تنساب منها ألوان عجيبة متداخلة، حتى اصطبغ الأفق بحمرة نقية متباهية، تلاشت أطرافها فى زرقة القبة الصافية، وأطل من وراء ذلك أول شعاع مغسول بالندى. وتراءى الجبل شاهقًا، رزينًا، صامدًا، لا مباليًا. هتف عاشور:- الله أكبر..ونظر نحو فلة وقال مشجعًا:- انتهت الرحلة..ثم وهو يضحك:- بدأت الرحلة!قضى عاشور وأسرته فى الخلاء ما يقارب الستة أشهر.لم يكن يغادر موقع الكهف إلا ليحضر ماء من حنفية الدراسة أو يبتاع علفًا للحمار أو بعض الضرورات فى نطاق ما يملك من مدخر قليل. واقترحت فلة أن تبيع قرطها الذهبى ولكنه رفض. وأخفى عنها أسباب زهده. لقد جاءته والقرط فى أذنيها، فهو من مال حرام جاء!وتبددت الحياة فى الأيام الأولى نزهة ومغامرة ورياضة، ولم تشعر بخوف فى ظل زوجها الجبار، وسرعان ما تبدت خالية مضجرة لا تحتمل، ماذا؟ هل جئنا نحسب الزمن بدبيبه المتتابع فوق جلودنا؟ هل جئنا لنعد حبات الرمال والنجوم الساهرة؟وقالت له فلة:- حتى الجنة لا تطاق بلا ناس وبلا عمل..فلم يعترض ولكنه قال:- نحن مطالبون بالصبر..وقت طويل من وقته مضى فى العبادة. ووقت طويل مضى فى تذكر أسرته هناك وأهل حارته، حتى قال لزوجه مرة:- ما أحببت الناس قط كما أحبهم اليوم.وكان يحظى بنصيبه من النوم فى النهار ويسهر الليل بطوله. وترامت تأملاته، حتى شعر شعورًا عجيبًا بأنه عمّا قريب سيسمع أصواتًا ويرى أشباحًا.. بات صديقًا للنجوم وللفجر. وقال إنه من ربه قريب، لا يحجزه عنه شىء، وإنه لا يدرى لم يستسلم أهل حارته للموت، ولا لم يقرون بعجز الإنسان، أليس الإقرار بعجز الإنسان كفرًا بالخالق؟. واشتبك فى أحاديث صامتة لا نهاية لها مع ماضيه، الشيخ عفرة، ست سكينة، الناطورى، زينب، وأحاديث حميمة حزينة مع حسب الله ورزق الله وهبة الله. حسب الله كان مرشحًا دائمًا لصداقته، فيا للخسارة. رزق الله لا خير فيه ولكنه ذكى، أما هبة الله فمتعلق بأمه بدرجة لا تليق. على ذلك فهو يقر بأنهم خير من كثيرين من أضرابهم، ودعا لهم- ولأمهم طويلًا. ولاحت له حارته مثل جوهرة غارقة فى الوحل، إنه الآن يحبها حتى بسوءاتها!. ولكن ثمة فكرة تتسلل إليه خلال عباداته المتواصلة بأن الإنسان يستحق ما يعانيه!. الوجهاء والحرافيش ودرويش يدورون حول محور منحرف يرغب حقيقة فى القبض على سره الماكر العسير، وها هو الله يعاقبهم جميعًا كأنما قد ضاق بهم!. ورغم ذلك يثمل الفجر بغبطته الوردية، ويرقص شعاع الضياء فى مرح أبدى!. إنه على وشك أن يسمع أصواتًا، ويرى أشباحًا، إنه يتمخض عن ميلاد جديد.وثمة فرصة سنحت ليملأ قلب فلة بالإيمان، إنها امرأة صغيرة جميلة لا دين لها. لا تعرف الله ولا الأنبياء ولا الثواب ولا العقاب. يحفظها فى هذه الدنيا المرعبة حبها وأمومتها. حسن، إنه يلقى عناء فى تعليمها. ولولا ثقتها فيه ما صدقت كلمة واحدة مما يقول. تحفظ سور الصلاة فى عناء. يغلبها الضحك فتخرج من الصلاة. وتصلى اتقاء لغضبه واستجلابًا لمرضاته.وسألته ببراءة:- لماذا ترك الله الموت يفتك بالناس؟فأجابها بعنف:- من يدرى، لعلهم فى حاجة إلى تأديب؟!فقالت مداعبة:- لا تغضب مثل الله..- متى تهذبين ألفاظك؟- عظيم، ولم خلقنا بهذا القدر من السوء؟فضرب الرمل براحته وتساءل:- من أنا حتى أجيبك نيابة عنه عز وجل؟ثم برجاء:- علينا أن نؤمن به فقط، علينا أن نضع قوتنا فى خدمته...فانسحبت من الحديث جملة وهتفت متشكية:- الأيام تمر الوحدة ثقيلة أفظع من الموت.فحول عنها ناظريه فى صمت. إنها تنذر بالتمرد. هل تغادره هاربة بشمس الدين؟.. وماذا يبقى له فى الحياة؟شمس الدين سعيد. يزحف فوق الرمل، يجلس ليعبث بالحصى، يعرف النوم ولا يعرف الملل، ينضج فى الهواء والشمس، يجد غذاءه الطبيعى متوافرًا. الحمار أيضًا سعيد. يأكل، ينعم براحة كبيرة، يهش الذباب بذيله، يهيم فى ملكوته مزودًا بصبر لا نهائى. ويرمقه عاشور بعطف وتقدير. إنه صاحبه ورفيقه ومصدر رزقه، وبينهما مودة راسخة.وتمضى الأيام. يقتربون من حافة الانهيار.وذات يوم قال لها عقب عودته من الدراسة:- يقولون هناك إن الهلاك يولى مدبرًا.فصفقت فلة وصاحت:- لنرجع فى الحال..فقال بحزم:- بل ننتظر حتى أتحقق من الخبر..رجعت الكارو تشق طريقها بين القبور فى الهزيع الأخير من الليل. طفحت قلوب أصحابها بالسعادة تحت النجوم وانتفضت بأمانى النجاة. ولما انعطفت إلى الممر واستقبلتها الأناشيد دمعت الأعين وقالت الأناشيد إن كل شىء سيكون كالعهد به.ها هى الحارة مستغرقة فى النوم، الإنسان والحيوان والجماد. عجيبة فى سباتها كما هى عجيبة فى يقظتها، ولسوف تتندر به طويلًا. عند مسكن زينب توقف قلبه، ولكنه أشفق من إزعاجهم، وأجل ارتباكه ساعتين. من القلوب انسابت قبلات تلثم الجدران والأديم والخدود وترقص بالطرب. الموت لا يجهز على الحياة وإلا لأجهز على نفسه، ولكن ثمة شعور بالندم والخجل.وضمتهم أخيرًا حجرتهم، فامتلأت خياشيمهم برائحة التراب والعطن، وبادرت فلة تفتح النافذة وهى تقول:- كيف يلقاك الناس يا عاشور؟فقال بتحد كاذب:- كل يعمل بإيمانه!قبع وراء قضبان النافذة يترقب بصبر انطواء آخر ذيول الظلام. ها هو أول ضياء يتطامن فوق الجدران، ها هى معالمها تتحدد كوجه صديق قديم. من أول قادم يكون؟.. لعله اللبان أو خادم من بيوت الوجهاء.. سيجيبه بصوت يمزق الصمت وليلقى من السخرية حظه المقسموم. ها هو النور يشعشع فى الحارة، وحتى دكان الفول لم يفتح.تراجع متململًا وهو يقول:- الظاهر أن تعاليم الحكومة قد غيرت من عادات حارتنا..ودس قدميه فى المركوب قائلًا:- سأذهب لزيارة الأولاد..انطلق فى خلاء، بين أبواب ونوافذ موصدة. إلى بدروم زينب. دفع الباب فانفتح، وجد نفسه فى حجرة خالية عبقة برائحة محزنة. الفراش كما هو مغطى بطبقة من التراب، والكنبة الوحيدة عليها أشياء كالخرق البالية، والمقعد الخشبى مقلوب على مسنده، وتحت الفراش تكومت الحلة والأطباق والكانون ومقطف مملوء بالفحم إلى منتصفه. والسحارة ليست خالية، توجد بها الملاءة وجلباب ومشط ومرآة ومنشفة..- هاجروا؟.. ولكن لم يتركوا الملابس؟!..عبثًا حاول أن يدفع البلوى أو أن يؤجل تجرعها. ضرب جبينه براحته. تأوه. أجهش فى البكاء. قال إنه سيعلم من الآخرين الخبر، وإنه لم يفقد بعد الأمل.غادر المكان مترنحًا..اندفع فى الحارة حتى مطلعها عند الميدان. يا له من صمت ويا له من خلاء. لا باب مفتوحًا ولا نافذة. تقدم ببطء وذهول. الخمارة مغلقة، البيوت، الوكالة، القهوة، لا نأمة، لا قطة، ولا كلب، لا رائحة الحياة، الدور التربة غارقة فى نفس الفناء.الشمس ترسل أشعتها بلا جدوى، هواء الخريف يتموج فى فتور وبلا هدف.وصاح بصوته الأجش الباكى:- يا هوه!.. يا أهل الله..فلم يجبه أحد. لم تفتح نافذة. لم يشرئب رأس من جحر. ليس سوى صمت اليأس العنيد، والرعب المتحدى، والقهر الصليد.اخترق القبو إلى الساحة فطالعته التكية كما هى دائمًا. رنت إليه أوراق التوت فرأى رحيقها يسيل دمًا. سكتت الأناشيد وتلفعت بطيلسان اللامبالاة. رنا إليها طويلًا والحزن يعصف بجذور قلبه ودموعه تسيل.وبصوت كالرعد صاح:- يا درويش!خيل إليه أن غصون الأشجار تميد من صوته، ولكن لم يجبه أحد.وراح يصيح دون توقف، وبلا جدوى..وقهقه كالأبله ثم تساءل:- من ذا يسمع أناشيدكم اليوم، ألا تعلمون؟قال لفلة وهو يجفف دمعه:- لا حى فى الحارة!رأى فى حمرة عينيها أنها فطنت إلى الكارثة بطريقة ما. سمعها وهى تقول منتحبة:- من الخلاء إلى الخلاء يا عاشور..وراح يتأوه فقالت:- فلنهاجر إلى مكان معمور.فنظر إليها بحيرة وصمت فتساءلت بحدة:- أنبقى فى هذه القرافة؟فتمتم بفتور:- سنتجول فوق عربتنا، لن نبقى فى البيت، أما المأوى فلا مأوى لنا إلا هنا..صاحت:- بيت فى حارة خالية؟!فصاح بغضب:- لن تبقى خالية إلى الأبد!مشاهد الوباء:دبت فى ممر القرافة حياة جديدة يسير فيه النعش وراء النعش، وأحيانًا تتتابع النعوش كالطابور، وفى كل ساعة وأخرى يعلن عن ميت جديد.الموت الكاسح لا يفرق بين غنى وفقير قوى وضعيف امرأة ورجل عجوز وطفل.. إنه يطارد الخلق بهراوة الفناء.أوامر شيخ الحارة:اسمعوا كلمة الحكومةتجنبوا الزحامتجنبوا القهوة والبوظة والغرزالنظافة.. النظافةاغلوا مياه الآبار والقِرب قبل استعمالهااشربوا عصير الليمون والبصلاذكروا ربكم وارضوا بقضائهشخصيات الفصلعاشور الناجى- زوجاته: زينب زين الناطورى، وفلة- أولاده من زينب: حسب الله، رزق الله، وهبة الله- من فلة: شمس الدين