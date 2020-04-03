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الجمعة 03 أبريل 2020 الموافق 10 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تجهيز مستشفى ملوي العام تمهيدا لتشغيلها جزئيا لاستقبال حالات كورونا

الجمعة 03/أبريل/2020 - 08:52 م
مستشفى ملوي العام
مستشفى ملوي العام
المنيا ـ على حسين
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افتتح اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، مستشفى ملوي العام، تمهيدا للتشغيل الجزئي لها بشكل استثنائي كمستشفى لاستقبال وعلاج حالات مرض فيروس كورونا من جميع أنحاء الجمهورية، في إطار الخطة الاستباقية التي وضعتها وزارة الصحة والسكان لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد محمود أبو زيد نائب المحافظ، أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة، عامر طه رئيس مركز ملوي.

تفقد المحافظ غرف العزل المجهزة بالمستشفى، حيث اطمأن على جودة الخدمة ومستوى الجاهزية لاستقبال أي حالات إصابة والانتهاء من تركيب جميع الأجهزة اللازمة بكل الأقسام وجميع الإجراءات الطبية اللازمة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وخلال لقائه بالفريق الطبي بالمستشفى، أشاد المحافظ، بالدور الذي تقوم به جميع الفرق الطبية في المحافظة، ونقل تحيات وتقدير رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، لجميع الفرق الطبية التي تواصل الليل بالنهار لمواجهة هذا المرض، معربا عن شكره وامتنانه للجهد المتميز الذي يبذله العاملون بمنظومة الصحة بالمحافظة لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد في الفترة الراهنة، داعيا المولى عز وجل أن تكلل جهود جيش مصر الأبيض بمنع انتشار المرض وأن يحفظ الله بلادنا من كل سوء وأكد المحافظ على ضرورة تكاتف جميع الجهات للخروج بالوطن من هذه الأزمة.

وسلم المحافظ الفريق الطبي بالمستشفى 100 حقيبة مستلزمات طبية ووقائية، موضحا أن تحسين الخدمة الصحية في كافة القطاعات الطبية المقدمة للمواطنين، تأتي في مقدمة اهتمامات الدولة، وخاصة في مثل تلك الظروف الطارئة، وذلك للارتقاء بمستوى الأداء وتطبيق أفضل المعايير في أداء الخدمات الطبية للمواطنين، لافتا أن هناك تواصل يومي بين جميع أطراف المنظومة الصحية بالمحافظة لمتابعة ما يستجد من تطورات بشأن فيروس كورونا المستجد

أكد المحافظ، أن أجهزة المحافظة في حالة استنفار دائم، لتنفيذ تكليفات الدولة، مناشدً جميع المواطنين بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، والتي أعلنت عنها الحكومة سواء ممثلة في مركز معلومات مجلس الوزراء ووزارة الصحة المصرية أو منظمة الصحة العالمية، مع ضرورة الالتزام في منازلهم لمنع انتشار العدوى.

وأوضح الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن المستشفى جاهزة لاستقبال وعلاج حالات فيروس كورونا، ضمن خطة الوزارة لتشغيل عدد من المستشفيات على مستوى الجمهورية، وتبلغ سعة المستشفى 134 سرير منهم 109 سرير داخلي و25 سرير عناية مركزة.

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