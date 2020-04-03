حسين الجسمي يطرح أغنيته الجديدة «بنعدّي»
الجمعة 03/أبريل/2020 - 08:50 م
حسين الجنديطباعة
أطلق الفنان حسين الجسمي أغنية "بنعدّي" إهداء الى دول الخليج والعالم العربي داعيًا بها إلى التفاؤل والنظر للمستقبل بعزيمة وإصرار.
أغنية "بنعدّي" كلمات الشاعر أنور المشيري، وألحان الملحن فهد الناصر وتوزيع محمد همّام، ومكس صهيب العوضي.
وتقول الأغنية في مقدمتها:
هي أزمة وتعدّي.. مرّينا بالأصعب
بإذن الله بنعدّي.. وعليها نتغلّب
كلـنا وإيـد بأيـد.. بالعزم والهِـمّـة
نقدر وماهو بعيد.. نتـجاوز الأزمـة".
أغنية "بنعدّي" كلمات الشاعر أنور المشيري، وألحان الملحن فهد الناصر وتوزيع محمد همّام، ومكس صهيب العوضي.
وتقول الأغنية في مقدمتها:
هي أزمة وتعدّي.. مرّينا بالأصعب
بإذن الله بنعدّي.. وعليها نتغلّب
كلـنا وإيـد بأيـد.. بالعزم والهِـمّـة
نقدر وماهو بعيد.. نتـجاوز الأزمـة".