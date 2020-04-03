حسين الجسمي يطرح أغنيته الجديدة «بنعدّي»

أطلق الفنان حسين الجسمي أغنية "بنعدّي" إهداء الى دول الخليج والعالم العربي داعيًا بها إلى التفاؤل والنظر للمستقبل بعزيمة وإصرار.أغنية "بنعدّي" كلمات الشاعر أنور المشيري، وألحان الملحن فهد الناصر وتوزيع محمد همّام، ومكس صهيب العوضي.وتقول الأغنية في مقدمتها:هي أزمة وتعدّي.. مرّينا بالأصعببإذن الله بنعدّي.. وعليها نتغلّبكلـنا وإيـد بأيـد.. بالعزم والهِـمّـةنقدر وماهو بعيد.. نتـجاوز الأزمـة".