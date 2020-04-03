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الجمعة 03 أبريل 2020 الموافق 10 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

ملامح شخصية الفنانة نور في «البرنس» (صور)

الجمعة 03/أبريل/2020 - 08:45 م
الفنانة نور
الفنانة نور
حسين الجندي
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كشفت الشركة المنتجة لمسلسل البرنس عن ملامح شخصية الفنانة نور اللبنانية والتي تشارك في بطولته مع النجم محمد رمضان.

وأظهرت الصور خروج نور من عباءة الفتاة من الطبقة العليا أو الأجنبية، لتؤدي دور فتاة شعبية بارتداء الحجاب والعباءة لأول مرة، وحبيبة الشخصية التي يؤديها محمد رمضان، وهي ما تكون واحدة من مفاجآت الموسم الرمضاني.

مسلسل البرنس من بطولة محمد رمضان ونور، وتأليف وإخراج محمد سامي، كما يُعد أول عمل درامي لنور منذ مشاركتها في بطولة مسلسل رحيم مع ياسر جلال في رمضان 2018.

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