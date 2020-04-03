ملامح شخصية الفنانة نور في «البرنس» (صور)

كشفت الشركة المنتجة لمسلسل البرنس عن ملامح شخصية الفنانة نور اللبنانية والتي تشارك في بطولته مع النجم محمد رمضان.وأظهرت الصور خروج نور من عباءة الفتاة من الطبقة العليا أو الأجنبية، لتؤدي دور فتاة شعبية بارتداء الحجاب والعباءة لأول مرة، وحبيبة الشخصية التي يؤديها محمد رمضان، وهي ما تكون واحدة من مفاجآت الموسم الرمضاني.مسلسل البرنس من بطولة محمد رمضان ونور، وتأليف وإخراج محمد سامي، كما يُعد أول عمل درامي لنور منذ مشاركتها في بطولة مسلسل رحيم مع ياسر جلال في رمضان 2018.