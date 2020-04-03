إلقاء القبض على من يخالف ضوابط السلوك بشأن كورونا في ألمانيا

حذر رالف مارتن ماير رئيس شرطة هامبورج شمالي ألمانيا المواطنين من تجاهل التعليمات الصادرة بشأن السلوكيات الصحية على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد خلال فترة الطقس الجيد الحالية تحذيرا شديدا.وقال ماير في لقاء عبر الإنترنت مع صحيفة "دي فيلت" (النسخة الإلكترونية أون لاين اليوم الجمعة): "إذا كرر شخص ما من أصحاب الحجر الصحي انتهاك قواعد العزلة الملزم بها، فيمكن أن يلقى عليه القبض في إجراء عاجل بحسب كل حالة أو تحويله إلى الحبس على ذمة قضية".أما بالنسبة للمواطنين الآخرين، أشار ماير إلى قائمة الغرامات المالية السارية حاليا والتي تتراوح بين 150 إلى 5000 يورو، وفي حالة تكرار الأمر تصل الغرامة إلى 25 ألف يورو، مضيفا: "يمكننا فوق ذلك ان نعلن تعليمات خاصة بحظر المكوث في أماكن معينة أو حظر الإقامة فيها أو التحفظ على بعض المواطنين بغرض دفع الخطر عن المواطنين".