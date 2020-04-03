بسبب كورونا.. تركيا تغلق 30 مدينة بشكل تام لـ15 يومًا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساء الجمعة، عن قرارات جديدة ستطبق في عموم الولايات التركية للحد من انتشار وباء كورونا.وأكد أردوغان في بيان صحفي، أن الحكومة التركية قررت إغلاق 30 مدينة تركية بشكل تام لمدة 15 يومًا.وأشار إلى أن الحكومة التركية قررت إلزام جميع المواطنين بارتداء القناع عند دخول الأسواق والمحلات التجارية.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.