تركيا تحظر التجول لمن تقل أعمارهم عن 20 عامًا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم، حظر التجول لمن تقل أعمارهم عن 20 عاما كإجراء، لمنع تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).وشدد أردوغان على أن السلطات ستفرض عقوبات إدارية وقضائية دون تردد على مخالفي التحذيرات.يأتي هذا القرار بعد أن طبقت تركيا القرار في وقت سابق على من تتجاوز أعمارهم الـ65 عامًا.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.