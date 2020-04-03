ارتفاع أعداد الإصابات في الأردن إلى 310

أعلنت الأردن تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 310 خلال 24 ساعة الماضية.عزلت السلطات الأردنية منطقة جديدة في محافظة إربد، التي تشهد عزلًا لـ6 بلدات فيها منذ أسبوع تقريبًا، بعد ظهور 8 إصابات فيها من عائلة واحدة بفيروس كورونا.وتدخل المنطقة الجديدة التي تتواجد في مدينة الرمثا على الحدود الأردنية السورية، قائمة البؤر الساخنة في المحافظة المنكوبة بتفشي الفيروس، والذي أسهم بنشره حفل زفاف قبل أكثر من أسبوعين، أوقع أكثر من 87 إصابة مؤكدة و300 حالة مشتبه فيها وتخضع للحجر الصحي.