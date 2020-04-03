مرسى علم تستقبل 275 عائداً من أمريكا

قال اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إن المحافظة استقبلت 275 سائحا قادمين من واشنطن موزعين على فندقين في مرسى علم.وأضاف «حنفي» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الجمعة في مصر» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»: «تم استقبالهم من قبل أصحاب الفنادق، والإقامة كاملة وكل شيء متوفر بالنسبة لهم، وهم جميعًا في حالة ارتياح كامل».وتابع: «المحافظة يقيم بها في البحر الأحمر والغردقة بالتحديد 17 أو 18 ألف بصفة مستمرة ومعظم الوفود غادرت وكان آخرها يوم الأربعاء الماضي، وبعضهم أراد البقاء، وأشادوا بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها مصر لمواجهة كورونا، وأكدوا أن مصر كانت أكثر وعيًا وأخذت حذرها ويرون أنها أكثر أمانًا».