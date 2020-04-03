الاتحاد الأوروبي: مازال هناك 250 ألفا من مواطنينا يريدون العودة لبلادهم

قال خوسيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، إن أكثر من 250 ألفا من مواطني الدول الأعضاء لا يزالون يحاولون العودة إلى دولهم في الوقت الذي ما زال فيه عدد من تقطعت بهم السبل في الخارج بسبب وباء فيروس كورونا حتى بعد أن أعاد التكتل الأوروبي 350 ألف مواطن إلى دولهم.وقال بوريل إن إعادة مواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تمضي بسرعة منذ منتصف مارس لكن عدد الأشخاص العالقين في الخارج الذين يطلبون المساعدة من خلال سفارات دولهم ما زال في ازدياد.وأضاف للصحفيين عقب اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عقد عبر دائرة تلفزيونية مغلقة "أعدنا 350 ألف أوروبي إلى دولهم لكن ما زال هناك 250 ألف شخص وهناك عمليات كثيرة جارية لإعادتهم".