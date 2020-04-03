رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 03 أبريل 2020 الموافق 10 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاتحاد الأوروبي: مازال هناك 250 ألفا من مواطنينا يريدون العودة لبلادهم

الجمعة 03/أبريل/2020 - 07:42 م
خوسيب بوريل
خوسيب بوريل
وكالات
طباعة
قال خوسيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، إن أكثر من 250 ألفا من مواطني الدول الأعضاء لا يزالون يحاولون العودة إلى دولهم في الوقت الذي ما زال فيه عدد من تقطعت بهم السبل في الخارج بسبب وباء فيروس كورونا حتى بعد أن أعاد التكتل الأوروبي 350 ألف مواطن إلى دولهم.

وقال بوريل إن إعادة مواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تمضي بسرعة منذ منتصف مارس لكن عدد الأشخاص العالقين في الخارج الذين يطلبون المساعدة من خلال سفارات دولهم ما زال في ازدياد.

وأضاف للصحفيين عقب اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عقد عبر دائرة تلفزيونية مغلقة "أعدنا 350 ألف أوروبي إلى دولهم لكن ما زال هناك 250 ألف شخص وهناك عمليات كثيرة جارية لإعادتهم".

موضوعات متعلقة

«صحة بورسعيد» تكشف تفاصيل نقل جثمان متوفي بكورونا على سيارة ربع نقل

أول إصابة لمصري مقيم في الكويت بكورونا

الصحة: 120 إصابة جديدة بكورونا.. و8 وفيات

الآن.. تسجيل العمالة غير المنتظمة 2020 عبر لينك موقع القوى العاملة manpower.gov.eg

الصور

image description

قبل الحظر.. حفل زفاف أمام جامعة القاهرة

image description

«الغد» يواصل جهود التطهير ومكافحة كورونا بالدقهلية

image description

نظام ومسئولية في صرف المعاشات

image description

تصنيع الكمامات

image description

استعينوا على كورونا بفيتامين سي

الأكثر قراءة

الصحة: 120 إصابة جديدة بكورونا.. و8 وفيات

إحصائيات كورونا في مصر.. القاهرة في الصدارة بـ175 إصابة

حقيقة نقل متوفى بكورونا لمستشفى المبرة في بورسعيد بسيارة ربع نقل

الأوقاف تكشف حقيقة فتح المساجد الجمعة المقبل

إنفوجراف

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

أيام زمان

الموسوس الكبير.. هذا الفنان كان يغسل يديه بـ«السبيرتو» بعد كل مصافحة.. «قبل فيروس كورونا»

سر الفستان الأبيض في حياة داليدا.. ولهذا السبب تحمل فستانين في حقيبة يدها دائمًا

تفاصيل فيلم عن قصة حياة أحمد مظهر الحقيقية.. «أحب فتاة ليل في شبابه»

سر اعتزال ناهد شريف أدوار الإغراء.. «رصاصة طائشة ومكالمة غامضة السبب»

نجم الساعة

الموسوس الكبير.. هذا الفنان كان يغسل يديه بـ«السبيرتو» بعد كل مصافحة.. «قبل فيروس كورونا»

الصحة

جدل أمريكي حول إلزام المواطنين بالكمامات الطبية

FAD: الموافقة على أول اختبار ضد كورونا

ألمانيا تسعى لإجراء اختبارات للكشف عن الأجسام المضادة لكورونا

روسيا تطور اختبارًا جديدًا للكشف عن كورونا

منوعات

نيمار يتبرع بمليون دولار لمكافحة فيروس كورونا

علماء: مذنب «بوريسوف» ينشطر إلى قسمين

هنديان يطلقان على توأمهما «كوفيد وكورونا»

«خليك في البيت لحماية الحياة» .. تغيير شعار جوجل Google ضد فيروس كورونا

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: وتزعم أنك جرم صغير
مدحت بشاى
«كورونا» والدين والفنون
جمال طه
10 رسائل للمواطن شريك إدارة أزمة «كورونا»
ماجد حبته
مجانين.. أو يكرهون الكويت
المزيد

الثقافة

غدًا.. أمسية للأطفال والكبار فى مبادرة «الثقافة بين إيديك» على يوتيوب

أستاذ تاريخ حديث: «الأزاريطة» أول حجر صحى تم بناؤه فى مصر

قصة أوبرا «ميسون الغجرية» لأم كلثوم ومحمد عبد الوهاب التى لم تكتمل

تيسير النجار: الأدب سيتأثر بكورونا لأنه يسعى لرصد العالم