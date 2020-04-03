تعافي أحد أبناء بورسعيد من كورونا وخروجه من مستشفى الحجر

أعلنت محافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، عن خروج حالة تعافى من فيروس "كورونا" المستجد لأحد أبناء المحافظة من مستشفى أبو خليفة للحجر الصحي.وأشارت المحافظة، في بيان مقتضب لها، إلى أنه وصل إجمالي الحالات التي تعافت إلى 34 حالة خروج بشفاء كامل من مستشفى الحجر الصحي بالإسماعيلية من مختلف المحافظات.وكان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قد أعلن أن الوضع ببورسعيد تحت السيطرة، وآمن بفضل التزام ووعي أبناء المحافظة، وسيكون النصر إن شاء الله لصالح الوطن والمواطن البورسعيدي، كما حقق النصر في حربه ضد العدوان الثلاثي عام 1956.