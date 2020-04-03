«المصريين» محتفيًا بيوم اليتيم: يُعزز قيم الترابط بين أفراد المجتمع

هنأ الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، الشعب المصري بمناسبة يوم اليتيم، والذي يُعد احتفالا سنويا يتم في شهر أبريل، موضحًا أن هذه المشاركة تُعد تعزيزًا لقيم التكافل والترابط بين أفراد المجتمع كافة.وقال "أبو العطا"، في بيان له اليوم، إنه يجب علينا جميعا الإحسان إلى اليتامى وإكرامهم وبث الطمأنية في نفوسهم ونكون رحماء بهم في جميع الأوقات، لأنهم يحتاجون كل الدعم والمساندة، حيث أكد النبي أهمية رعايتهم وكفالتهم حينما قال: (أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا.. وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما)، مؤكدًا أن يوم اليتيم هو رمز لاهتمام القيادة السياسية بجميع أبنائها.وأوضح أن كافل اليتيم يكون في الجنة بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، داعيًا كل المصريين لمشاركة الأيتام الابتسامة والمحبة في جميع الأوقات وليس في يوم اليتيم فقط، مؤكدًا أن أطفال مصر هم أمل هذا الوطن وهم سر الحياة وبهم تنهض الأمم ويمثلون مستقبل مصر الواعد، مؤكدًا أننا لا ننسى في هذا اليوم تقديم التحية والتقدير والإعزاز لأبناء شهدائنا الأبرار الذين قدموا حياتهم فداءً لهذا الوطن الغالي.ودعا كل المصريين للاحتفال مع الأيتام الذين فقدوا ذويهم فى كل أنحاء الجمهورية، متمنيا أن نُحقق مستقبل وحياة أفضل لهم.وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إننا نحتفل اليوم جميعا مع أبنائنا وبناتنا بيوم اليتيم الذى يعد يوم الرحمة والألفة والطمأنينة.وأضاف السيسي، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "إن أعظم الناس وأجودهم من صان اليتيم، وأدعو الجميع أن يشاركوا أطفالنا الإهتمام والرعاية، لأنهم أمل مصر ومستقبله".