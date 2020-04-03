رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 03 أبريل 2020 الموافق 10 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ميناء دمياط يستقبل 12 سفينة حاويات وبضائع عامة

الجمعة 03/أبريل/2020 - 07:36 م
ميناء دمياط
ميناء دمياط
أ ش أ
طباعة
وصلت إلى ميناء دمياط، خلال الـ 24 ساعة الماضية، سفينتا حاويات و10 سفن بضائع عامة؛ بينما غادره 5 سفن حاويات و10 سفن بضائع عامة، وبذلك وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 26 سفينة.

وذكر بيان صادر من المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، أن حركة الصادر شملت من البضائع العامة 4000 طن فوسفات و4080 طن مولاس و300 طن زيت طعام صويا و30 طن أبلاكاش و5000 طن يوريا و1546 طن كلوريد كالسيوم و200 طن سماد سائل و1886 طن رمل و3000 طن كسب صويا.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 489 طن خشب زان و7700 طن قمح و1500 طن فول و32925 طن ذرة و4731 طن حديد صاج.‎

وأضاف أن إجمالى حركة الصادر من الحاويات 944 حاوية مكافئة منها 211 حاوية مكافئة بحمولة إجمالية 5989 طنا تشمل فواكه (برتقال وفراولة)، وخصروات (بطاطس وبطاطا) وحاصلات زراعية أخرى يتم تصديرها إلى كل من: السعودية والكويت والإمارات وسوريا وأمريكا والصين وهولندا.

وبلغت الحاويات الواردة 470 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1647 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 173330 طنا؛ بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 145406 أطنان.

كما غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2657 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكفرالشيخ، في حين غادرت 796 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 43112 من البضائع العامة منها 55 سيارة نقل محملة بـ 5042 طن قمح.

موضوعات متعلقة

أرقام تفصيلية لأعمار المتوفين بكورونا في مصر (إنفوجراف)

مفاجأة.. «كورونا» ينتقل عن طريق الكلام والتنفس (فيديو)

الصحة: 120 إصابة جديدة بكورونا.. و8 وفيات

حقيقة نقل متوفى بكورونا لمستشفى المبرة في بورسعيد بسيارة ربع نقل

الصور

image description

قبل الحظر.. حفل زفاف أمام جامعة القاهرة

image description

«الغد» يواصل جهود التطهير ومكافحة كورونا بالدقهلية

image description

نظام ومسئولية في صرف المعاشات

image description

تصنيع الكمامات

image description

استعينوا على كورونا بفيتامين سي

الأكثر قراءة

الصحة: 120 إصابة جديدة بكورونا.. و8 وفيات

إحصائيات كورونا في مصر.. القاهرة في الصدارة بـ175 إصابة

حقيقة نقل متوفى بكورونا لمستشفى المبرة في بورسعيد بسيارة ربع نقل

الأوقاف تكشف حقيقة فتح المساجد الجمعة المقبل

إنفوجراف

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

أيام زمان

الموسوس الكبير.. هذا الفنان كان يغسل يديه بـ«السبيرتو» بعد كل مصافحة.. «قبل فيروس كورونا»

سر الفستان الأبيض في حياة داليدا.. ولهذا السبب تحمل فستانين في حقيبة يدها دائمًا

تفاصيل فيلم عن قصة حياة أحمد مظهر الحقيقية.. «أحب فتاة ليل في شبابه»

سر اعتزال ناهد شريف أدوار الإغراء.. «رصاصة طائشة ومكالمة غامضة السبب»

نجم الساعة

الموسوس الكبير.. هذا الفنان كان يغسل يديه بـ«السبيرتو» بعد كل مصافحة.. «قبل فيروس كورونا»

الصحة

جدل أمريكي حول إلزام المواطنين بالكمامات الطبية

FAD: الموافقة على أول اختبار ضد كورونا

ألمانيا تسعى لإجراء اختبارات للكشف عن الأجسام المضادة لكورونا

روسيا تطور اختبارًا جديدًا للكشف عن كورونا

منوعات

نيمار يتبرع بمليون دولار لمكافحة فيروس كورونا

علماء: مذنب «بوريسوف» ينشطر إلى قسمين

هنديان يطلقان على توأمهما «كوفيد وكورونا»

«خليك في البيت لحماية الحياة» .. تغيير شعار جوجل Google ضد فيروس كورونا

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: وتزعم أنك جرم صغير
مدحت بشاى
«كورونا» والدين والفنون
جمال طه
10 رسائل للمواطن شريك إدارة أزمة «كورونا»
ماجد حبته
مجانين.. أو يكرهون الكويت
المزيد

الثقافة

غدًا.. أمسية للأطفال والكبار فى مبادرة «الثقافة بين إيديك» على يوتيوب

أستاذ تاريخ حديث: «الأزاريطة» أول حجر صحى تم بناؤه فى مصر

قصة أوبرا «ميسون الغجرية» لأم كلثوم ومحمد عبد الوهاب التى لم تكتمل

تيسير النجار: الأدب سيتأثر بكورونا لأنه يسعى لرصد العالم