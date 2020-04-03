ميناء دمياط يستقبل 12 سفينة حاويات وبضائع عامة

وصلت إلى ميناء دمياط، خلال الـ 24 ساعة الماضية، سفينتا حاويات و10 سفن بضائع عامة؛ بينما غادره 5 سفن حاويات و10 سفن بضائع عامة، وبذلك وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 26 سفينة.وذكر بيان صادر من المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، أن حركة الصادر شملت من البضائع العامة 4000 طن فوسفات و4080 طن مولاس و300 طن زيت طعام صويا و30 طن أبلاكاش و5000 طن يوريا و1546 طن كلوريد كالسيوم و200 طن سماد سائل و1886 طن رمل و3000 طن كسب صويا.كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 489 طن خشب زان و7700 طن قمح و1500 طن فول و32925 طن ذرة و4731 طن حديد صاج.‎وأضاف أن إجمالى حركة الصادر من الحاويات 944 حاوية مكافئة منها 211 حاوية مكافئة بحمولة إجمالية 5989 طنا تشمل فواكه (برتقال وفراولة)، وخصروات (بطاطس وبطاطا) وحاصلات زراعية أخرى يتم تصديرها إلى كل من: السعودية والكويت والإمارات وسوريا وأمريكا والصين وهولندا.وبلغت الحاويات الواردة 470 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1647 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 173330 طنا؛ بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 145406 أطنان.كما غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2657 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكفرالشيخ، في حين غادرت 796 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 43112 من البضائع العامة منها 55 سيارة نقل محملة بـ 5042 طن قمح.