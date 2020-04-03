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الجمعة 03 أبريل 2020 الموافق 10 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حاكم نيويورك يأمر بمصادرة وإعادة توزيع الإمدادات الطبية مع تفشي «كورونا»

الجمعة 03/أبريل/2020 - 07:32 م
حاكم ولاية نيويورك
حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندرو كومو
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أعلن حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندرو كومو، اليوم الجمعة، اعتزامه التوقيع على أمر تنفيذي يعطي الولاية الحق في مصادرة وإعادة توزيع المعدات الطبية، بما فيها أجهزة التنفس الصناعي من شركات القطاع الخاص والمستشفيات الأقل احتياجا، في ظل كفاح الولاية لتأمين إمداداتها الطبية وتسارع وتيرة تفشي فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19" داخل الولاية وفي مختلف أنحاء الولايات المتحدة.

وقال كومو، في إيجازه الصحفي اليومي، حسبما أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" عبر موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة - إن الإمدادات المطلوبة قد تنفد من ولايته في غضون أيام مع تصاعد الأزمة، مشيرا إلى ارتفاع عدد حالات الوفاة جراء الإصابة بـ"كوفيد-19" في نيويورك من 2373 حالة صباح أمس، إلى 2935 حالة صباح اليوم، وتجاوز حالات الوفاة اليومية جراء الفيروس في الولايات المتحدة ألف حالة للمرة الأولى.

وأوضح كومو، أنه سيوقع أمرا تنفيذيا يعطي الولاية الحق في مصادرة وإعادة توزيع المعدات الطبية، بما فيها أجهزة التنفس الصناعي، من المستشفيات الأقل احتياجا وشركات القطاع الخاص، بغرض توجيه الموارد الطبية نحو الأماكن الأكثر احتياجا لها في الولاية، لا سيما في نيويورك سيتي ولونج آيلاند حيث أينما توجد معظم حالات الإصابة.

وتعد نيويورك - التي أُعلنت الشهر الماضي منطقة كوارث - الولاية الأكثر تضررا من تفشي وباء "كورونا"، إذ تجاوزت حالات الإصابة المسجلة فيها 100 ألف حالة، من أصل نحو 250 ألف حالة مسجلة على مستوى الولايات المتحدة، بينما تقترب حالات الوفاة من 3 آلاف حالة من أصل نحو 12 ألف حالة وفاة على مستوى البلاد.

وعالميا، بلغت حالات الإصابة المسجلة حتى اليوم أكثر من مليون و40 ألف حالة، فيما توفي زهاء 55 ألف شخص جراء إصابتهم.

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